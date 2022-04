OneOSix, approvato il bilancio 2021. Chiusura in utile

Il Consiglio di Amministrazione di OneOSix SpA ha approvato in data 24 marzo u.s. il Bilancio 2021, il primo riferibile ad un intero esercizio di operatività del nuovo intermediario finanziario specializzato nel private credit management ed iscritto all’Albo unico di Banca d’Italia ex art. 106 TUB a far data dal 22 Giugno 2020.

La Società, che ha sede a Verona - in Piazzetta Scala 2/b - intende affermarsi come società finanziaria di riferimento nel mercato del “private credit management”, per la prestazione di servizi specialistici sul credito rivolti agli high net-worth individual (“HNWI”) e a realtà medium corporate con focus prevalente sul Nord Italia.

OneOSix presta, in via principale, l’attività di concessione di finanziamenti sotto forma di acquisto a titolo oneroso, sia su mandato di terzi investitori sia in proprio, di specifiche categorie di crediti, tra cui in particolare:

· crediti classificati quali non performing exposure e, più nello specifico, sofferenze e unlikely to pay, con ciò intendendosi anche crediti il cui contratto originario non è stato ancora risolto dall’Istituto erogante, nonostante l’inadempienza del debitore;

· crediti commerciali.

Il Bilancio 2021 approvato dal Consiglio di Amministrazione ha visto la società chiudere l’esercizio con un margine di intermediazione pari ad euro 1.380 mila, in crescita del 189% rispetto agli euro 476 mila dell’esercizio precedente, grazie alla positiva conclusione di oltre 20 operazioni.

Ciò, unitamente ad una politica di attenzione ai costi, ha determinato il posizionamento del Cost/Income ratio in territorio positivo, sin dal primo esercizio completo della società, attestandosi al 86%.

Il Risultato Lordo dell’esercizio si è attestato ad euro 156 mila.

Dal punto di vista patrimoniale la società riporta un Totale Attivo pari ad euro 6.367 mila, in crescita del 77% rispetto ai 3.607 mila con cui si era chiuso l’esercizio 2020. Il Patrimonio Netto della società si attesta a euro 3.367 mila.

Con riferimento ad aspetti di capitalizzazione e di solidità, OneOSix riporta un Total Capital Ratio del 45,4%, ben al di sopra del minimo regolamentare del 6%.

«In un contesto economico di alta volatilità e incertezza - il commento di Giorgio Zampieri, Amministratore Delegato di OneOSix -, siamo riusciti a focalizzare l’interesse di parecchi investitori su crediti garantiti da assets selezionati per la loro potenzialità di sviluppo, riuscendo a negoziare in tempi rapidi con le controparti la cessione dei crediti. Il lavoro di squadra ha permesso il raggiungimento di un risultato lusinghiero già al secondo anno di attività».

OneOSix Spa è un nuovo intermediario finanziario di Verona autorizzato nel 2020 e dedicato al private credit management. La società, iscritta all’albo unico di Banca d’Italia ex art. 106 TUB, offre servizi specialistici sul credito indirizzati al private e corporate, con particolare riferimento ad una clientela di gamma elevata (“HNWI”) e a realtà medium corporate con focus prevalente sul Nord Italia. Nel proporre soluzioni su misura nell’acquisto pro soluto e nella gestione di crediti deteriorati e crediti fiscali in prededuzione, la società procede sia in proprio sia su mandato di clientela specifica.

La società è costituita da un management di lunga esperienza nel settore, da tre investitori istituzionali e da alcuni operatori del mondo NPL e della finanza d’impresa. Redditività, competitività e un rigoroso rispetto dell’etica professionale ne definiscono approccio e metodo di lavoro.