È la veronese Müller la Best Growth Brand 2022

Müller, nella 7° edizione di Best Brands Italia, si è aggiudicata il primo posto nella categoria Best Growth Brand, il premio per la Marca che ha registrato la crescita più significativa nell’ultimo anno, sia dal punto di vista economico e commerciale, sia dal punto di vista della relazione emotiva con il consumatore.

Best Brands - condotta da GfK e Serviceplan Italia in collaborazione con i partner storici, Rai Pubblicità, 24ORE System, IGP Decaux, ADC Group, e con il patrocinio di UPA - è la più completa e oggettiva classifica delle Marche italiane perché si basa su uno studio trasversale condotto da GfK comparando i dati economici con il punto di vista delle persone, raccolto attraverso 5.000 interviste per un totale di 15.000 valutazioni.

Un vero e proprio appuntamento di celebrazione dedicato alle migliori Marche, con una particolare attenzione rivolta quest’anno al ruolo delle emozioni, come conferma il claim scelto per la 7° edizione di Best Brands: “Le Azioni delle Emozioni”.

Nella serata di Gala tenutasi il 31 marzo sono state annunciate le Marche preferite dagli Italiani nelle 4 categorie: Best Product Brand, Best Growth Brand, Best Sustainability Brand, Best Phygital Brand.

Müller è la marca in grado di soddisfare tutti i diversi tipi di piacere, nelle sue molteplici accezioni. Su centinaia di brand operanti sul mercato italiano è stata riconosciuta come la marca che ha registrato la crescita più significativa nell’ultimo anno andando dritta al “cuore” delle persone.

«Siamo onorati di ricevere questo riconoscimento e ringraziamo chi ogni giorno ci sceglie permettendoci di essere oggi il brand che è cresciuto di più nell’ultimo anno.” - dichiara Dr. Manfred Weiß, Direttore Generale di Müller Italia. “Con Müller in questi anni gli italiani hanno provato un’esperienza sensoriale del tutto nuova di piacere, in perfetto equilibrio con i benefici tipici dello yogurt, scoprendo prodotti dalla consistenza cremosa e vellutata, dall’aroma gradevole e dal sapore inconfondibile, ricco e goloso. Quando si parla di Müller è inevitabile associare il fortunato claim “Fate l’amore con il sapore”, che coglie perfettamente l’aspetto emozionale dato dalla gratificazione sensoriale di chi assaggia i nostri prodotti. Müller ancora oggi continua a essere punto di riferimento qualitativo e dell’innovazione di mercato. Grazie a un’offerta sempre più ampia e articolata, siamo in grado di esplorare nuovi territori del piacere, intercettando una molteplicità di desideri molto diversi tra loro, di cui continueremo a seguire l’evoluzione anche nei prossimi anni».