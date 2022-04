Torna Vintaly, c’è voglia di normalità

4.400 aziende da 19 nazioni. Bastano questi due numeri - che dopo il biennio contrassegnato dal Covid sembrano ancora più enormi - a far capire quanta normalità ci sia nella 54^ edizione di Vinitaly che si svolgerà, di nuovo in presenza, nel quartier generale di Veronafiere dal 10 al 13 aprile.

Un Salone attesissimo da tutti: organizzatori, produttori, clienti e anche dai cittadini veronesi che per due anni hanno visto scendere il silenzio sulla città e su uno degli eventi di punta anche per le casse delle attività ricettive e ristorative del centro storico.

17 padiglioni pronti ad accogliere i 700 top buyer da 50 Paesi già accreditati e, a corredo della manifestazione principale, ci sarà anche OperaWine, il 9 aprile, l’evento di Vinitaly alle Gallerie Mercatali organizzato con Wine Spectator, e non dimentichiamoci Vinitaly and the city, in programma dall’8 all’11 aprile, con un palinsesto di eventi e degustazioni proprio nelle vie del centro e nei set più esclusivi di Verona.

Sempre all’interno della fiera tornano anche Sol&Agrifood, Enolitech e Vinitaly Design.

Saranno giorni di grande festa, di emozione penso. Si ritorna, come dicevo, a una normalità che ci manca e che ci è mancata per troppo tempo. L’evento organizzato da Veronafiere ha una grande importanza per tanti aspetti e tanti fattori, primo fra tutti quello economico per le nostre imprese e per la nostra Verona.

Quest’anno si carica però di un ulteriore significato, quello di esorcizzare pensieri, timori, paure legate a un contesto generale che preoccupa, in alcuni casi spaventa, ma che non fermerà mai la voglia di fare impresa delle nostre aziende e dei nostri imprenditori.