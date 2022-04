Simone Padovani è il nuovo presidente del Consorzio Olio Garda Dop

È stato ufficializzato il nuovo Consiglio d’Amministrazione del Consorzio di tutela dell’olio Garda DOP. Alla presidenza è stato eletto all’unanimità Simone Padovani, riconfermato alla vicepresidenza Andrea Bertazzi. Simone Padovani, classe 1972, esercita la professione di avvocato ed è socio dell’Azienda Agricola di famiglia, Pollicce S.a.s. di Affi (VR). Dal 2006 ricopre il ruolo di Consigliere nel Consorzio; giunto al suo quinto mandato, guiderà il Consorzio per il prossimo quadriennio.

Una sfida che Padovani affronterà all’insegna del servizio ai soci: «Certamente il mio mandato sarà nel segno della continuità – commenta Simone Padovani – Ringrazio della fiducia accordatami da tutti i Consiglieri e ricevo con onore il testimone lasciatomi da Laura Turri che ha, sino ad oggi, egregiamente guidato il Consorzio Garda Dop facendolo letteralmente “fiorire” ed annoverare tra le 10 Dop più importanti d’Italia e che, comunque, proseguirà il suo impegno nel Consorzio in qualità di Consigliere. Auspico, insieme al nuovo Consiglio nominato, di consolidare tale primato in onore dei produttori che, di fatto, con i loro sacrifici supportano il Consorzio per amore di questo prezioso prodotto, quale è l’Olio Garda Dop, coltivato su un territorio fantastico che si snoda su tre Regioni che si affacciano sul Lago di Garda (Lombardia, Trentino e Veneto). Al mio fianco ci sarà anche Andrea Bertazzi, titolare dell’azienda Il Roccolo di Polpenazze del Garda (BS), riconfermato Vicepresidente. Le priorità di questo nuovo Consiglio di Amministrazione saranno la tutela del marchio Olio Garda Dop e la valorizzazione della produzione olearia DOP del lago di Garda ma lavoreremo per imprimere ancor più forza e visibilità al marchio Olio Garda DOP, un prodotto già ai vertici qualitativi della produzione olivicola italiana ma che potrà crescere ancora molto in termini di “Brand awareness”».

Il nuovo direttivo vede: Simone Padovani – Presidente, Andrea Bertazzi – Vicepresidente, Alberto Andreasi – Consigliere, Giovanni Avanzi – Consigliere, Claudio Benigno Barzoi – Consigliere, Roberto Denti – Consigliere, Alessandra di Canossa – Consigliere, Valentino Lonardi – Consigliere, Rita Rocca – Consigliere, Ruffato Marco – Consigliere, Laura Turri – Consigliere, Paolo Venturini – Consigliere e Corrado Viola – Consigliere

Il Consorzio di Tutela olio Garda DOP riunisce gli olivicoltori, i molitori e i confezionatori che operano all’interno della zona di produzione Garda D.O.P. e li supporta nella loro attività dal punto di vista tecnico e promozionale.La principale attività del Consorzio di Tutela, riconosciuto dal Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali nel 2004, oltre alla tutela e alla promozione del prodotto, è l’assistenza e il supporto ai soci in tutte le pratiche necessarie all’ottenimento della certificazione, dalla raccolta all’imbottigliamento. La dicitura “Garda D.O.P.”, infatti, può essere inserita in etichetta dai soli produttori della filiera che hanno rispettato il disciplinare di produzione e il relativo piano dei controlli.

I COMPLIMENTI DI LUCA ZAIA

«Il momento storico che stiamo vivendo chiama tutti ad un forte impegno nella difesa e nella promozione dei nostri prodotti più tipici, quali parte fortemente trainante e identitaria della produzione agroalimentare e quindi di tutta la nostra economia. Mi congratulo con Simone Padovani per l’incarico al vertice del Consorzio di tutela Olio del Garda DOP, certo che, anche grazie all’esperienza già maturata in seno al consiglio, saprà affrontare anche questa sfida».

Così il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, esprime le sue felicitazioni per l’elezione di Simone Padovani, socio dell’azienda di famiglia nel Veronese, a presidente del Consorzio di Tutela Olio del Garda DOP.

«Il Veneto è una delle tre regioni che si affacciano sul Garda e nelle quali si ricava l’olio, tra i più apprezzati e affermati di tutta la produzione olearia nazionale – aggiunge il Governatore -. Chi assume la guida del consorzio, è chiamato a operare per consolidarne le posizioni, il nome, e la qualità che è leader nel settore olivicolo. Insieme alle congratulazioni, all’avvocato Padovani auguro buon lavoro».