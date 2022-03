Bottega, bottiglie da Oscar

Anche quest’anno le bottiglie dorate di Bottega sono state scelte da Francis Ford Coppola, uno dei più grandi registi di tutto il mondo, per essere presenti su tutte le tavole imbandite della Notte degli Oscar.

Francis Ford Coppola, che oltre ad essere un numero uno del mondo del cinema è anche un grosso produttore di vini, ha chiesto al suo amico Sandro Bottega di realizzare le bottiglie per la cerimonia, bottiglie dorate che sono esclusivo brevetto dell’azienda trevigiana.

Prodotte appositamente per la serata in quantità limitatissima (qualcuna venduta anche on line negli Stati Uniti), sono realizzate con una tripla verniciatura ad acqua, senza solventi chimici, che vuole far distinguere la propria unicità insieme ai grandi vini californiani (Chardonnay e Cabernet Sauvignon d’annata storica) prodotti dalla Coppola winery.

La soffieria di Bottega è riuscita anche a creare degli speciali calici dorati, rigorosamente green da accompagnare alle bottiglie. Due “invenzioni” della designer trevigiana Monica Lisetto che hanno avuto molteplici tentativi di copiatura. Coppola e Bottega si conoscono da 30 anni, presentati allora da Stefania Sandrelli, e al di là del vino e dei suoi aspetti tecnici sono diventati molto amici.