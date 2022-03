Treebu: la startup di Giacomo Alberini è il nuovo modello di sostenibilità tutta veronese

Sostenibilità ed economia sono i due elementi alla base delle imprese 4.0 come Treebu, la start up veronese di Giacomo Alberini. Grazie a questa originale avventura imprenditoriale, aziende e privati possono creare il proprio polmone verde in Veneto. In questo modo è possibile contribuire allo sviluppo dell’economia sostenibile.

«L’idea è nata quando ho scoperto l’esigenza di una pianta, la Paulonia, con una cultura millenaria in Giappone ma semi sconosciuta in Italia. Ha delle caratteristiche incredibili come la crescita rapida e l’assorbimento di smog, inoltre è materiale pregiato per la costruzione di arredo in legno», racconta Giacomo Alberini ai microfoni di Verona Economia

CLICCA L'IMMAGINE E GUARDA LA VIDEO INTERVISTA

Le due caratteristiche della CO2 e della produzione d’arredo hanno permesso di coniugare la sostenibilità con il business: «Grazie al nostro progetto le aziende possono intraprendere un percorso di sostenibilità adottando i nostri alberi, avere quindi un’etichetta green che possono affiancare con altre strategie di compensazione come l’adozione di energia verde».

Per Giacomo Alberini, CEO e founder di Treebu, sostenibilità significa lavorare in modo intelligente sulle risorse anche attraverso la valorizzazione del territorio nel solco della valorizzazione del Made in Italy.

«Treebu non cerca un compromesso tra sostenibilità e profitto economico ma un connubio – commenta Alberini -. L’obiettivo, un domani, è quello di ragionare in ottica di consorzio e di filiera sfruttando le grandi potenzialità della paulonia. Il vero passo avanti verso un futuro sostenibile sarà possibile puntando su ricerca e sviluppo, l’innovazione rimane l’elemento centrale su cui anche noi ragioniamo per costruire nuove soluzioni».

Ad aprile, dopo Pasqua, Treebu avvierà la piantumazione con 2700 alberi coinvolgendo categorie sociali svantaggiate grazie al supporto di diverse associazioni in modo da offrire una seconda possibilità a più persone possibili. Sostenibilità è anche impegno sociale.