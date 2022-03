Fine guerra a maggio?

Sembra troppo bello per essere vero. Eppure c’è più di qualche indizio sul fatto che la guerra e il relativo bagno di sangue tra militari e civili russi e ucraini potrebbero terminare entro il 9 maggio. A dirlo è Sky News attraverso alcune fonti che la stessa emittente rivela essere molto attendibili.

Non ci sono certo voci ufficiali su questa data, che però per i russi ha un significato molto importante. Il 9 maggio, infatti, si celebra in tutta la Federazione Russa la Giornata della vittoria, un momento per ricordare la vittoria su Hitler e il nazismo durante il secondo conflitto mondiale.

L’indiscrezione di un termine delle ostilità in Ucraina, che sta provocando morte e devastazione, nascerebbe da voci sempre più insistenti di soldati russi che starebbero ricevendo dai loro superiori l'indicazione che la guerra debba finire proprio entro quella data.

La condizione primaria per porre fine all’attacco sarebbe, in ogni caso, e come minimo, il controllo completo dell’intera regione del Donbass da parte di Putin. Nel frattempo Sergey Razov, l’ambasciatore russo a Roma, smentisce l'ipotesi di una minaccia nucleare ventilata da Biden e Zelensky e apre un'inchiesta sulla possibilità che Kiev stia fabbricando armi biologiche.

Continuano, quindi, le pressioni da una parte e dall’altra del fronte. Certo è che questa guerra non conviene a nessuno, né all’Ucraina per il prezzo che sta pagando in termini di devastazione e di perdite umane, né per la Russia che, boicottata da tre quarti di mondo, si trova sempre più isolata economicamente e con il rischio default dietro l’angolo.

Sarà davvero il mese dedicato alla Madonna, maggio appunto, a mettere una parola fine a questo delirio?