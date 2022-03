Giovani veronesi e agricoltura: un incontro per nuove opportunità di lavoro

L'agricoltura è un settore che negli ultimi anni ha conosciuto un forte sviluppo tecnologico e in cui non mancano le occasioni di crescita professionale.

Se ne parlerà nel prossimo appuntamento che l’assessorato al Lavoro del Comune organizza per giovani e adulti interessati alle opportunità locali e internazionali, il primo con focus su questo ambito produttivo.

L'evento “Opportunità di lavoro nel settore dell’agricoltura”, <wbr></wbr>organizzato in collaborazione con Coldiretti Verona e AgriBi - Ente Bilaterale per l’Agricoltura Veronese – si terrà mercoledì 30 marzo dalle 16 alle 17.30 nello spazio del Mercato Coperto di Coldiretti, accanto al Servizio Promozione Lavoro, in via Macello, 5/A.

Durante l’incontro verranno presentate le caratteristiche del settore dell’agricoltura nel nostro territorio e delle professioni collegate, oltre che i servizi messi a disposizione per favorire l’incontro tra le richieste delle aziende e le persone interessate ad un’occupazione nel settore agricolo. Nello specifico, si approfondiranno: i profili professionali ricercati in ambito agricolo nel nostro territorio; i pre-requisiti richiesti ai candidati; quali specificità hanno i contratti di lavoro offerti; come presentare la propria candidatura per lavorare in ambito agricolo; come presentarsi efficacemente alle aziende in cerca di candidati; quali strumenti vengono messi a disposizione per la formazione e l’aggiornamento professionale nel settore.

Nei giorni successivi all’evento sarà possibile, per chi ne farà richiesta, usufruire gratuitamente del supporto degli operatori del Servizio Promozione Lavoro per l’inserimento del proprio profilo nella banca dati di incrocio domanda/offerta dell’Ente Bilaterale per l’Agricoltura Veronese – AgriBi.

L’incontro è gratuito con partecipazione limitata ad un numero massimo di partecipanti selezionati in ordine di iscrizione.

Le modalità di iscrizione sono consultabili sul sito del Comune ( https://www.comune.verona.it/<wbr></wbr>nqcontent.cfm?a_id=65866 ), le domande vanno presentate entro il 28 marzo.

Gli incontri proseguiranno tra aprile e giugno con i seguenti focus: lavorare nei parchi divertimento in Italia e all’estero, in collaborazione con Manpower; le opportunità di mobilità internazionale in UE per i giovani, organizzato dall’Agenzia Eurodesk di Verona -Servizio Promozione Lavoro; gli strumenti online per la ricerca di lavoro, in collaborazione con ESU4 Job Verona.