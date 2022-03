Case di lusso sul Lago di Garda: mercato immobiliare in crescita, +40%

Dall’Osservatorio del mercato residenziale del lusso in Italia realizzato da Immobiliare.it, si attesta un buon andamento di mercato nelle zone dei laghi di Garda e di Como.

In tre anni, infatti, la domanda di acquisto è aumentata del 40%. Le aree lacustri prese in esame vantano uno stock immobiliare del valore di 2,7 miliardi di euro e l’interesse verso il lusso in questa zona a forte vocazione turistica non è mai venuto meno.

Il trend è in costante crescita dalla fine del 2019: a fine 2021 il peso dei laghi di Garda e di Como su tutta la domanda nazionale è aumentata del 28% e corrisponde al 4,2%.

Che il mercato del residenziale di lusso stia bene e stia raccogliendo sempre più interesse lo dimostrano anche le analisi sui tempi di permanenza online degli annunci sul portale: rispetto al 2019 si è rilevata infatti una riduzione del 3% del cosiddetto time to sell, vale a dire il tempo che serve a rimuovere l’immobile dalla pubblicità perché probabilmente venduto. Oggi il tempo medio per vendere un immobile di lusso si attesta sugli 11 mesi.

Guardando poi bene alla composizione dello stock, come accennato sopra, nel triennio caratterizzato per lo più dalla pandemia ci sono stati alcuni cambiamenti: dal 2019 infatti le ville rappresentano oltre il 50% dello stock, a seguito di una riduzione di oltre 5 punti percentuali nel corso del 2021 e nell’ultimo anno questo ha registrato un aumento di circa il 13% portando la superficie complessiva a crescere di 10 punti percentuali rispetto al 2020.

L’offerta dei laghi di Garda e di Como per gli acquirenti con i budget più alti è stata segmentata dall’analisi in quattro tipologie di immobili. Chi vuole quindi comprare una proprietà di lusso in zona troverà sul mercato:

- Appartamenti esclusivi vista lago di Como: abitazione compresa tra i 180 e i 220 metri quadrati, di valore compreso tra i 1.150.000 e i 1.350.000 euro, con un prezzo al metro quadro che arriva a superare i 5.000 euro.

- Ville esclusive sul lago di Como: una metratura notevolmente più ampia compresa tra i 350 e i 370 metri quadrati, di valore compreso tra i 3 milioni e i 3.050.000 euro, con un prezzo al metro quadro che arriva a superare gli 8 mila euro.

- Appartamenti esclusivi vista lago di Garda: metratura abbastanza ampia, compresa tra i 200 e i 220 metri quadrati e costo totale compreso tra 1.450.000 e 1.600.000 euro e valore del metro quadro al di sopra dei 6 mila euro.

- Ville esclusive sul lago di Garda: metratura molto ampia, compresa tra i 310 e i 350 metri quadrati e costo totale compreso tra 2.250.000 e 2.350.000 euro e valore del metro quadro al di sopra dei 6 mila euro.

Questa fotografia così puntuale dell’offerta attuale dei laghi è stata resa possibile grazie all’unicità dello studio che ha coinvolto diversi partner e mixato tecniche avanzate di intelligence sui dati con la conoscenza specifica di questo settore. Hanno infatti collaborato ad analizzare il più grande database del mercato immobiliare italiano i due partner di Immobiliare.it, ossia Realitycs, società Proptech punto di riferimento per l’analisi dei Big Data immobiliari e le valutazioni automatiche, e LuxuryEstate.com, portale dedicato al mercato del lusso internazionale.