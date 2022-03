Cisl e Adiconsum Verona insieme per le buone pratiche di risparmio

Cisl e Adiconsum Verona presentano le dieci buone pratiche di gestione domestica che possono aiutare le famiglie scaligere a contenere le spese e, responsabilizzando le persone circa l'utilizzo virtuoso delle risorse, rappresentano una soluzione positiva per l'intera collettività:

1) Controlla ogni movimento di denaro, è un buon metodo per tenere le spese sotto controllo: segna ogni entrata ed ogni uscita e compila il bilancio familiare.

2) Prima di scegliere l’assicurazione Rc Auto utilizza il servizio istituzionale Tuo Preventivatore per cercare l’offerta più economica.

3) Riduci o elimina le spese che non sono indispensabili: piccoli gesti possono portare grandi vantaggi. Ad esempio utilizza il riciclo ed il riuso oppure limita gli spostamenti in macchina. I medicinali equivalenti sono ugualmente efficaci e più economici.

4) Attenzione al ricorso a mutui e finanziamenti: prima di sottoscrivere il contratto è opportuno valutare attentamente la sostenibilità della rata e la finalità dell’indebitamento.

5) Confronta le offerte di energia e gas con il Portale Offerte e, se vuoi risparmiare ulteriormente, utilizza la lavatrice e lavastoviglie solo se a pieno carico.

6) Leggi la bolletta e controlla i consumi. Se le letture sono presunte fai l’autolettura.

7) Informati per conoscere il tuo diritto ad accedere agli sconti del bonus luce, gas e acqua.

8) Per quanto possibile limita i consumi. Per luce e gas puoi tenerli sotto controllo leggendo la bolletta o collegandoti al Portale Consumi.

9) La moneta elettronica (bancomat, carte di credito) è un indubbio vantaggio ma può non rendere evidente quanto si spende. È opportuno utilizzarla con avvedutezza.

10) Le famiglie in difficoltà economica e che non sono più in grado di coprire tutte le uscite possono rivolgersi anche ai Fondi di prevenzione dall’usura.

«La situazione è molto pesante - sottolinea Giampaolo Veghini, segretario generale della Cisl scaligera -. Vedremo quali misure il Governo assumerà per frenare l’ascesa dei prezzi dei carburanti e del caro bollette. È giusto utilizzare l’extra gettito Iva di questi mesi. Così come è doveroso tassare i maxi profitti delle imprese energetiche che stanno facendo ‘cartello’ applicando aumenti ingiustificati dei prezzi, e utilizzare le entrate per alimentare il fondo contro il caro bollette».