Miglioranzi, Coo'ee: «UNA rete di agency è la strategia vincente»

Innovazione e comunicazione sono le strategie vincenti per le imprese 4.0 che guardano al futuro ma mantengono le radici ben salde sul territorio. Questa è esattamente la prospettiva di Mauro Miglioranzi, CEO di Coo’ee e candidato in corsa per il board di UNA, l’associazione che riunisce le agency di comunicazione italiane.

«La Storia inizia 30 anni fa, tra Australia e Italia – racconta Miglioranzi -. Coo’ee è un nome onomatopeico dall’origine particolare: deriva infatti dal tipico verso che si propaga nel bush, la fitta boscaia australiana. L’agenzia nasce quindi in Australia ma da anni fissa una sede a Verona dove ci occupiamo di strategia e creatività per campagne pubblicitarie e progetti di comunicazione multicanale».

Coo’ee è diventata celebre per il suo slogan, “togliere, togliere, togliere”, un modo Made in Verona per rispolverare il motto “Less is more” di van der Rohe: «E’ una filosofia di lavoro e consiste nell’eliminare il superfluo per concentrarsi sull’essenza delle cose; in particolare, lo applichiamo alla progettazione, alle idee e alle visioni».

Un modo di interpretare e fare comunicazione che Miglioranzi ha deciso di inserire nel più ampio contesto italiano dove, da anni, sta creando una fitta rete di collaborazioni di settore: «Ho deciso di ricandidarmi al Consiglio di UNA, l’Associazione che riunisce le aziende di comunicazione in Italia – sottolinea il CEO di Coo’ee -. Il mio obiettivo, qualora dovessi essere rieletto, è quello di rappresentare le agency indipendenti e radicate sul territorio nella loro doppia natura, di apertura esterna e di vicinanza alle imprese locali».

«I punti cardine della mia campagna sono due: il primo è un planning di comunicazione istituzionale per UNA che permette alle agenzie locali di essere rappresentate e di rafforzare la propria posizione di mercato. Il secondo punto è un kit di materiali con forte identità che metta a fuoco le peculiarità di ogni agency».

«Comunicare significa esistere, significa segnalare la propria presenza nei flussi di business. In questo panorama, oggi, una delle parole chiave è sostenibilità. Va intesa non solo in senso ambientale ma soprattutto come rispetto per le persone e come opportunità professionale».

Tanti i progetti che si intrecciano in una traiettoria futura: «I miei obiettivi corrispondo a quelli di Coo’ee e a quelli di UNA qualora dovessi essere rieletto – conclude Miglioranzi -. Possono essere sintetizzati tutti nella volontà di valorizzare le agenzie di comunicazione sul territorio»