FERCAM, Sapio e CNR-ITAE: intesa per la transizione energetica, la logistica punta sull'idrogeno

L’intesa fra FERCAM, Sapio e CNR-ITAE. Obiettivo, messa a disposizione delle conoscenze dei tre attori in gioco. Esperienze consolidate nel settore logistico, nella ricerca applicata e nell’intera catena del valore idrogeno.

La di fusione prevede un progetto pilota che cercherà anche il supporto di programmi regionali, nazionali ed europei per la transizione sostenibile della mobilità merci nei centri metropolitani. Il progetto congiunto si rivolge alla decarbonizzazione dei trasporti.

FERCAM è una company logistica che unisce numerosi nodi di filiera, alcuni importanti anche a Verona: «Nel 2021 FERCAM ha avviato la fase pilota di un progetto dedicato alla riduzione delle emissioni - racconta Dino Menichetti, regional manager e responsabile del progetto Emission Free Delivery -. L’obiettivo di effettuare entro due anni il 100% della distribuzione all’interno della “Fascia Verde” della capitale unicamente con mezzi ecosostenibili. FERCAM ha inoltre siglato un accordo con il CNR-ITAE, per la consulenza sulla progettazione e realizzazione di veicoli a emissioni zero BEV e FCHEV a Idrogeno, e di impianti di produzione da RES, stoccaggio e distribuzione di combustibili alternativi. Il Progetto è stato ideato secondo una logica Well-to-Wheel, cioè tenendo conto dell’intero ciclo di vita del veicolo e delle modalità di produzione, trasporto e distribuzione del carburante e dell’energia elettrica. L’utilizzo delle fonti rinnovabili è determinante per la riduzione e infine per l’eliminazione delle emissioni della filiera logistica e una partnership come quella appena sottoscritta con Sapio e CNR-ITAE ci consente di porre le basi per concretizzare i nostri disegni».

I ricercatori del CNR-ITAE forniranno inoltre supporto per la verifica dei requisiti per Industria 4.0 e Transizione 4.0 e delle possibili sinergie degli interventi proposti con i piani di mobilità ed eventuali altri strumenti di programmazione (locali o nazionali), oltre alla certificazione della riduzione delle emissioni.

«Questa collaborazione - dichiara Alberto Dossi, presidente del Gruppo Sapio - porterà ad avanzare in maniera concreta e pragmatica la decarbonizzazione di uno dei settori più importanti quali il trasporto con gomma. Un progetto in linea con le dichiarazioni delle linee guida del Governo italiano che aspetta di vedere 4000 mezzi di trasporto pesante alimentati a idrogeno entro il 2030. Sapio metterà a disposizione sia una stazione di rifornimento mobile sia l’idrogeno necessario per i test».

«Gli attuali modelli energetici non risolveranno, in assenza di interventi strutturali, il problema della sicurezza delle fonti di approvvigionamento e non sono sufficienti per traghettarci verso la neutralità climatica - dichiara Giuseppe Napoli, ricercatore del CNR ITAE e responsabile del Progetto -. L’Idrogeno è il candidato ideale per colmare il gap, ancora significativo, tra una prospettiva possibile, confinata alle attività di ricerca, ai prototipi ed all’immaginario collettivo, ed una possibilità concreta, con economie di scala che consentano la diffusione di sistemi di propulsione sostenibili basati sulle Fuel Cells. Nel mercato dei trasporti a lungo raggio su gomma e per particolari applicazioni last-mile , l’idrogeno è l’unica opzione praticabile per una logistica ad emissioni zero. Il potenziale non è solo legato ai tempi di rifornimento (pochi minuti) o all’autonomia dei veicoli, comparabile a quelli degli analoghi diesel, ma anche e soprattutto alla versatilità del vettore energetico, particolarmente adatto alle esigenze del comparto logistico».