Caro bollette: il comune di Verona recupera mille euro al giorno dall'illuminazione pubblica

Rincari energia e carburante, per risparmiare il Comune di Verona interviene sul fronte locale e razionalizza i consumi sugli edifici pubblici e sull’illuminazione. Spegnendo le luci della città per un’ora al giorno, il Comune risparmierebbe mille euro a giornata. Risorse che possono essere recuperate per dare sostegno a famiglie e imprese nel pagare le bollette.

Convocati i rappresentanti della grande distribuzione organizzata e del settore agricolo per attivare un ‘patto per la città’, con l’obiettivo di offrire ai veronesi un paniere di prodotti di prima necessità a prezzi calmierati uguali per tutti.

Il Comune ha stimato un risparmio di mille euro al giorno che viene dall'illuminazione pubblica, senza privare la città della luce. Basta accendere mezz’ora dopo alla sera e spegnere mezz’ora prima al mattino. Un risparmio che porterebbe in breve tempo a recuperare risorse importanti da destinare a sostegni per l’emergenza del caro bollette, che interessa sia le famiglie che le imprese. L’amministrazione è al lavoro con Agsm Lighting per concretizzare l’opportunità e utilizzare quanto prima la disponibilità economica frutto del risparmio. Idem sul fronte del riscaldamento. L’indicazione è quella di rendere obbligatorio in tutti gli edifici pubblici la temperatura di 19° centigradi, togliendo la tolleranza prevista di due gradi in aumento. Il meccanismo è stabilito nell'ordinanza sindacale antismog dello scorso settembre, che permette una temperatura massima di 21 gradi. Tolta ora questa possibilità, per tutti gli edifici pubblici vi è l’obbligo di rispettare il limite di 19 gradi, che scende invece a 17 negli spazi produttivi, generando altro risparmio di risorse.

Beni di consumo. A breve l’Amministrazione avvierà un tavolo di confronto in cui saranno invitati i rappresentanti della grande distribuzione organizzata e del settore agricolo per attivare un ‘patto per la città’, con l’obiettivo di offrire ai veronesi un paniere di prodotti di prima necessità a prezzi calmierati.

«In tema di rincari energetici gli enti locali da soli possono fare gran poco –afferma il sindaco Federico Sboarina -. Il caro prezzi delle fonti energetiche è un problema che va affrontato dal Governo con interventi ad hoc che solo la massima autorità dello Stato può fare. Sulla benzina ci sono accise vecchie di decine di anni e che solo il Governo può togliere, un’ operazione che abbasserebbe sensibilmente il costo del carburante a vantaggio dei consumatori. Serve poi un ulteriore intervento straordinario per far fronte alla situazione emergenziale che si è venuta a creare a causa delle guerra, senza dimenticare le dovute verifiche su eventuali approfittatori che speculano su una situazione di difficoltà generale che interessa tutti, nessuno escluso».