WithU partecipa a LETExpo, fiera della logistica green

WithU, azienda fondata dal veronese Matteo Ballarin, con sede a San Martino Buon Albergo, prenderà parte a LETexpo – Logistics Eco Transport. La prima edizione della più grande fiera italiana dedicata al trasporto e alla logistica sostenibili, promossa da ALIS in collaborazione con Veronafiere, si terrà a Verona dal 16 al 19 marzo prossimi e vedrà la partecipazione di espositori nazionali ed esteri attivi nel campo del trasporto e della logistica green, con l’obiettivo di confrontarsi sulle politiche di sviluppo sostenibile e di crescita economica per il nostro Paese e per tutta Europa.

«La pandemia, prima, e l’attuale situazione geopolitica, con i suoi riflessi sull’economia, ci obbligano a delle riflessioni in termini di approvvigionamento delle risorse e di sostenibilità ambientale e sociale di questo approvvigionamento - afferma Matteo Ballarin, presidente di WithU -. Per portare avanti il ragionamento su questi temi, e su altri a essi collegati, abbiamo deciso di prendere parte a LETexpo, che sarà occasione per un confronto diretto – anche attraverso i numerosi workshop e conferenze proposti nel corso della fiera - con altre importanti realtà italiane nel settore del trasporto, della logistica, della fornitura e dei servizi, al fine di individuare un sentiero comune con cui tracciare il prossimo futuro».

All’interno del proprio stand, WithU offrirà ai visitatori non solo la possibilità di incontrare il mondo dei servizi WithU e una speciale proposta per il welfare aziendale, ma anche un assaggio della WithU Experience. Velocità, passione, impegno e determinazione uniscono WithU e i team sportivi che sponsorizza nel mondo della MotoGP, come title sponsor del WithU Yamaha RNF Racing Team, in cui corre quest’anno il famoso pilota italiano Andrea Dovizioso, e della MotoE, con il WithU GRT RNF MotoE Team, ma anche del calcio (AC Monza), del basket (Scaligera Basket, WithU Bergamo) e della pallavolo (Verona Volley). Da sempre, infatti, WithU sostiene il mondo dello sport e investe nelle sponsorizzazioni per presentarsi al pubblico e far vivere ai propri clienti esperienze uniche ed esclusive. Così farà nel corso di LETexpo, offrendo ai visitatori la possibilità di vedere da vicino la moto del team di MotoE, il campionato di moto elettriche, marchiata WithU, e di vivere in prima persona il brivido della velocità, in totale sicurezza, grazie ad un innovativo simulatore di auto da corsa.

Nel corso di LETexpo, WithU sarà inoltre protagonista di un workshop dal titolo “Il digitale come valore aggiunto per le imprese e le persone”, previsto per giovedì 17 marzo alle ore 13 presso il Padiglione 2 della Fiera, in cui il presidente Matteo Ballarin, si confronterà sul tema con Filippo Bini Smaghi, responsabile Relazioni e Affari Istituzionali Altea Security, Aldo Cristadoro, CEO Intwig, Moreno Malucelli, Sales & Project Manager PTV Logistics, e Dario Melpignano, CEO Neoesperience. A moderare sarà Raffaele Barberio, direttore Key4biz. Nella stessa giornata, alle ore 16.00, Matteo Ballarin interverrà inoltre alla conferenza “L'Italia in movimento: sostenibilità, digitalizzazione e semplificazione”.

«La sostenibilità, oggi, non passa solo attraverso il comportamento delle grandi realtà industriali, ma anche attraverso le azioni individuali di ognuno di noi - conclude Matteo Ballarin -. Scegliere di utilizzare energia green, porre attenzione agli sprechi in termini energetici, evitando di lasciare gli elettrodomestici in stand-by o utilizzando in modo intelligente il riscaldamento di casa, e ancora, richiedere l’invio digitale della bolletta, invece che cartaceo… piccoli gesti che, sommati, possono far bene all’ambiente e consentire insieme un risparmio al consumatore».