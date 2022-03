Inaugurato a Venezia il 34° Bottega Prosecco Bar

E’ stato inaugurato negli scorsi giorni il 34° Bottega Prosecco Bar nel mondo, all’aeroporto Marco Polo di Venezia. Una location che doveva veder la luce qualche mese orsono, ma che è stata rinviata in questo periodo visto che il traffico internazionale passeggeri è tornato a livelli accettabili.

I Bottega Prosecco Bar sono degli spazi che vogliono richiamare, in chiave rivisitata e moderna, le vecchie osterie veneziane dove poter bere un buon bicchiere di vino e mangiare uno stuzzichino o un piatto caldo al bancone o al tavolo.

Il primo Prosecco Bar venne aperto, nel 2014, a bordo della nave da crociera scandinava Cinderella del gruppo Viking ottenendo un successo strepitoso che ha convinto Bottega spa, l’azienda vinicola trevigiana che ha inventato tale format, a dar luogo ad altri 33 Prosecco Bar nelle più disparate località dei cinque continenti, da Dubai a Birmingham, dalle Seychelles a Stoccolma, da Abu Dhabi a Seul per poi inaugurare anche Terrazze Bar, all’aperto, in luoghi particolari o panoramici come alcuni ippodromi londinesi o sulle montagne di Cortina.

Il nuovo spazio all’aeroporto di Venezia è in grado di offrire tutta la gamma dei vini Bottega, dall’Amarone al Brunello, dal Prosecco al Cabernet oltre a liquori e distillati, il tutto accompagnato da una cucina internazionale ma anche da specialità venete.