“Ristorazione tipica del Veneto”, Filippo Rigo presenta la proposta in Regione

« L’eccellenza del Veneto passa anche attraverso la sua tavola . I nostri ristoranti tipici custodiscono sapori, profumi, colori che rimandano a tradizioni vecchie di secoli, basate su prodotti genuini che raccontano la nostra storia. Tutelare queste tradizioni vuol dire non solo proteggere il nostro passato, ma investire sul nostro futuro : l’enogastronomia è ricchezza, è attrazione, è turismo. Questo settore nell’ultimo anno ha sofferto in modo particolare e merita azioni concrete per un rilancio ottimale. Per questo motivo ho presentato un progetto di legge che vuole valorizzare la ristorazione tradizionale di qualità del Veneto attraverso l’istituzione del logo “Ristorazione tipica del Veneto” e l’istituzione della “Settimana della tradizione enogastronomica veneta”». Lo annuncia Filippo Rigo, consigliere regionale dell’Intergruppo Lega-Liga Veneta.

«La nostra cucina è estremamente varia e abbraccia ricette di mare, di montagna, di lago. Insieme alle bellezze paesaggistiche e architettoniche, i turisti vogliono conoscere il nostro territorio anche attraverso i piatti della nostra cultura. È nostro dovere tutelare i ristoranti e le piccole osterie che, anche con grandi fatiche, offrono ai loro ospiti prodotti genuini. Pensiamo anche all’offensiva che l’Unione Europea sta portando avanti nei confronti del Made in Italy gastronomico: bistecche vegetali, vini senza alcol, etichette dei prodotti con un sistema di semafori e punti. Astrusità e assurdità che minano alla base la nostra cultura gastronomica. La Regione del Veneto ha assunto da tempo l’impegno di essere vicino ai produttori e ai ristoratori, aiutandoli anche in questa difficile congiuntura economica creata dalla pandemia. Favorire la trasmissione della cultura enogastronomica veneta è essenziale per rafforzare il legame tra i prodotti tipici e i territori da cui essi provengono e il ruolo della ristorazione è fondamentale per far conoscere e diffondere le straordinarie eccellenze enogastronomiche venete. Negli ultimi mesi ho incontrato le associazioni di categoria del settore e raccolto le loro istanze, confluite in questo progetto di legge che prevede l’istituzione del logo “Ristorazione tipica del Veneto”».



«Con questo disegno di legge, inoltre vogliamo creare la “Settimana della cultura enogastronomica veneta” che avrà l’obiettivo di diffondere nel migliore dei modi la conoscenza della cultura culinaria e che, sulla stregua di eventi simili nel resto d’Italia, potrà diventare un punto di riferimento internazionale, un appuntamento imperdibile per gli appassionati e i professionisti del settore» conclude Rigo.