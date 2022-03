Riprende quota il mercato residenziale: Verona sul podio delle compravendite in crescita

L’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa ha analizzato i dati diramati dall’Agenzia delle Entrate relativi alle compravendite immobiliari. Il dato a chiusura 2021 vede un deciso aumento, con una crescita del 34% rispetto all’anno precedente e del 24% rispetto al 2019. L’anno 2021 registra 749 mila transazioni.

I comuni non capoluogo, come da aspettative, hanno performato meglio dei comuni capoluogo: i primi chiudono con un aumento del 37% rispetto al 2020 e del 29% rispetto al 2019. I comuni capoluogo segnano +29% e +14%. Questo conferma l’apprezzamento per le realtà più piccole.

Verona è nella lista delle grandi città che hanno registrato una percentuale crescente ma il tasso rimane sotto la media nazionale: 28,5%.

Tra le altre città, Milano chiude in cima alla classifica con una crescita delle transazioni del 24,4% rispetto al 2020 e +2,6% rispetto al 2019. La Capitale mette a segno un +31,4% e +18,5%. Bene, nel confronto con il 2020 e il 2019, Bari e Genova.