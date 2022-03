ONO EF è l'agritech del momento: da Verona a New York, tutti pazzi per il vertical farming

Innovazione. È la parola d’ordine delle imprese 4.0 che stanno fronteggiando le sfide economiche a colpi di business sostenibile. Creatività e ricerca, digital e tecnologia sono le strategie vincenti per sfondare sul mercato locale e internazionale. Lo sa bene Ono Exponential Farming, pioniera dell’agritech con una vision innovativa che coniuga agricoltura e intelligenza artificiale.

A raccontare il progetto, l’idea e le prospettive future, ai microfoni di Verona Economia Thomas Ambrosi, CEO di ONO EF.

«L’idea iniziale germoglia dai sistemi di innovazione intra logistica che poi viene declinata in chiave agritech – racconta Ambrosi -. Abbiamo brevettato un sistema controllato dove coltivare vegetali con la massima cura e sostenibilità».

Un balzo in avanti che ascrive di diritto ONO EF nel novero delle imprese innovative dedite a un agricoltura 4.0 che, come plus, viene associata a sistemi altamente tecnologici di intelligenza artificiale: «Ingegneria meccanica, informatica e biotecnologia sono le competenze che cooperano in questo progetto allacciando un filo diretto con diverse università italiane e nel mondo».

«Economia circolare e sostenibilità sono al centro del nostro progetto - sottolinea Thomas Ambrosi -. Le nostre macchine sono le prime al mondo che permettono di coltivare ovunque qualsiasi tipo di vegetale riducendo lo spreco del 98% rispetto al campo. Inoltre, consente un notevole risparmio energetico rispetto a un tradizionale sistema di coltivazione verticale indoor. Non usiamo fitofarmaci, quindi i prodotti che ne escono sono di eccellenza e pulizia».

ONO EF non solo immagina il futuro ma lo realizza attraverso partnership di livello e tanti progetti anche internazionali: «In ordine di tempo, l’ultima collaborazione che abbiamo siglato è con ALMA, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana. E' stata siglata la scorsa settimana a Veronafiere, in occasione della 115esima edizione di Fieragricola a cui abbiamo partecipato. ALMA è una delle eccellenze nostrane in grado di coniugare tradizione e innovazione formando gli chef del futuro. ONO EF entra quindi nel mondo del food consentendo lo sviluppo e la ricerca di nuovi piatti. Inoltre, parteciperemo all’Indoor AgTech Innovation Summit di New York nel mese di giugno e saremo i primi al mondo a presentare questo tipo di sistema altamente innovativo».

Una fucina di progetti e un cantiere di idee sempre in movimento quello di Ono Exponential Farming, uno degli obiettivi è quello di costruire a Verona il primo Innovation Hub dove tutte le aziende che si affacciano al mondo del vertical farming possono testare prodotti e sviluppare tecnologie.