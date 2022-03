Export 2021, Verona segna un +12% sul 2019

«Il 2021 è stato un anno di crescita e sviluppo per le imprese che operano con l’estero – afferma il Presidente della Camera di Commercio, Giuseppe Riello – una vera e propria boccata d’ossigeno, ma ora la congiuntura è completamente negativa. L’inflazione corre, siamo al 5,1% in Europa e che il costo del denaro sia stato congelato per il momento è una lieve rassicurazione, tenuto conto che si parla di aumenti dei tassi entro settimane o mesi. Lo scenario economico è da conflitto bellico: solo una forte iniezione di liquidità a livello europeo, il contenimento dei rincari delle materie prime e un rapido cambio nella strategia di approvvigionamento energetico potrebbero aiutarci. A livello italiano, ribadisco, sarebbe necessaria una revisione degli obiettivi del Pnrr orientata più a intervenire sul tessuto produttivo e sulle energie sostenibili. Inoltre, sarebbe ora che il Governo Draghi tagliasse quella miriade di tasse occulte che gonfiano i prezzi dei carburanti».

Provincia di Verona. Esportazioni principali prodotti anni 2019-2020-2021 (valori in euro) Prodotti 2019 2020 2021 Var.% 2021/2020 var. % 2021/2019 Peso % su totale export (anno 2021) Macchinari 2.304.817.108 2.085.867.432 2.400.511.779 15,1 4,2 18,1 Alimentari 1.746.340.524 1.870.280.731 1.955.165.789 4,5 12,0 14,8 Tessile/Abbigliamento 1.150.843.736 1.300.939.236 1.448.278.243 11,3 25,8 10,9 Bevande 1.066.758.719 1.064.828.247 1.123.481.471 5,5 5,3 8,5 Ortofrutta 496.593.014 511.044.585 535.972.465 4,9 7,9 4,0 Calzature 365.127.786 379.117.858 435.356.398 14,8 19,2 3,3 Marmo 370.139.972 345.808.418 435.243.126 25,9 17,6 3,3 Termomeccanica 152.035.939 137.727.508 151.775.850 10,2 -0,2 1,1 Mobili 99.644.291 85.796.487 105.985.701 23,5 6,4 0,8 Altri prodotti 4.045.233.339 3.658.151.960 4.662.386.334 27,5 15,3 35,2 Totale export 11.797.534.428 11.439.562.462 13.254.157.156 15,9 12,3 100,0 Elaborazione Servizio Studi e Ricerca Camera di Commercio di Verona su dati Istat

Scendendo nel dettaglio, sono numerosi i comparti che registrano un aumento dell’export a doppia cifra, considerando sempre il confronto con il 2019, più indicativo delle performance raggiunte. Il tessile-abbigliamento è cresciuto dell’25,8% a 1,4 miliardi di euro e rappresenta il 10,9% dell’export complessivo. Aumento elevato lo segna anche il calzaturiero con un +19,2% con un export di 435,4 milioni di euro come pure il marmo che raggiunge i 435,2 milioni di euro in aumento del 17,6% rispetto al 2019. Continua la corsa dell’alimentare che aumenta del 12% a 1,2 miliardi di euero sempre rispetto all’anno 2019 e pesa per il 14,8% sul totale complessivo, secondo comparto per vendite all’estero nella top ten dei prodotti esportati. Sono buone anche le performance anche macchinari, vino, ortofrutta e mobili. L’export di macchinari è cresciuto del 5,1% e conta 2,4 miliardi di vendite estere: è il primo settore esportativo scaligero e pesa per il 18,1%. Il vino si attesta sugli 1,1 miliardi euro con un aumento percentuale del 5,1. E’ aumentato anche l’export di ortofrutta a 536 milioni di euro con un balzo del 7,9%. Il mobile-arredamento ha registrato un aumento del 6,4% a 106 milioni di euro. Tiene la termomeccanica, unica produzione che si attesta su un -0,2% a 151,8 milioni di euro.

Quanto ai mercati di destinazione delle merci veronese, nel biennio 2021/2019, i primi 20 mercati veronesi, nel biennio aumentano tutti tranne il Regno Unito, penalizzato dalla Brexit, la Russia (che riassorbe solo parzialmente la diminuzione del 2020), la Romania (-2%) e la Cina (-13,2%). L'export veronese verso l'Ucraina, 36° mercato, è aumentato del +48,1% nel biennio 2021/2019. La Germania ha aumentato gli acquisti di merci veronesi del 20,5% arrivando a pesare per il 18% sul totale delle vendite estere a 2,4 miliardi di euro. Segue la Francia con un peso percentuale del 10,1% in aumento anch’essa del 16,3% a 1,3 miliardi di euro. La Svizzera è diventata il terzo mercato di sbocco con una crescita del 106% a 764,7 milioni di euro: pesa per il 5,8% sul dato complessivo, come gli Stati Uniti la cui quota è salita del 2,8% a 762,9 milioni. Nella top ten dei mercati di esportazioni seguono poi Spagna, Regno Unito, Austria, Belgio ( con un +77,9%), Polonia e Paesi Bassi.

Verona, top ten dei paesi di esportazione