A Verona procedure concorsuali ai livelli pre-Covid

In Veneto tra il 2020 e il 2021 si sono registrate complessivamente, tra concordati e fallimenti, poco meno di 850 procedure concorsuali, contro le 816 del 2020 (+3% medio). I fallimenti sono aumentati del 4% passando dai 713 del 2020 ai 744 del 2021, con Verona in testa che raggiunge un +20% con 197 fallimenti nel 2021, a fronte dei 157 del 2020 (erano 218 nel 2019). Sempre a livello regionale sono in lieve calo i concordati passati dai 103 del 2020 ai 98 del 2021, con uno scostamento del -5%. Verona, in controtendenza, dimostra un +20% passando dai 20 concordati del 2020 ai 25 del 2021 (erano 29 nel 2019). (Fonte: Portalecreditori.it).

«Le procedure concorsuali stanno recuperando i livelli pre Covid - osserva Eleudomia Terragni neo presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona - complice l’allentamento dell’effetto delle misure di sostegno: la moratoria e la garanzia statale sui prestiti e i contributi a fondo perduto. Si tratta di dati in linea con la recente analisi di Banca d’Italia sull’uscita dal mercato delle imprese a causa della pandemia, da cui emerge che tra il 2020 e il 2021 non risultano variazioni di rilievo in termini di composizione dimensionale o distribuzione tra i settori di attività produttiva delle imprese, rispetto al 2019. Un chiaro segnale, quindi, che anche a livello locale la crisi Covid è in fase di assorbimento dal sistema economico.»

Sul fronte dei fallimenti le province del Veneto vedono Verona in testa con 197 dichiarati nel 2021 (+20% sul 2020), Padova con 134 (-20%), Vicenza con 125 (-9%), , Treviso con 116 (+0%), Venezia con 107 (+11%), Rovigo con 48 (+16%) e Belluno con 17 (+64%).

Anche sui concordati resta in testa Verona con 25 procedure nel 2021 (+20% sul 2020), seguita da Venezia (-25%) e Vicenza (+6%) con 16 procedure, mentre a Padova (-33%) e Treviso (-40%) sono 15 le procedure aperte, a Rovigo 8 (+12%), infine Belluno con 3 concordati.