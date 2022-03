Unaforesta, lanciato lo studio sul mondo delle sneakers

Unaforesta, studio di consulenza e-commerce e digital marketing a Verona, lancia un nuovo progetto divulgativo, in cui verranno realizzati e condivisi 4 report a cadenza trimestrale durante il 2022.

Ogni case study si concentrerà sull’approfondimento di una precisa tematica legata all’impegno quotidiano della società: dai segreti dell’e-Commerce all’evoluzione dello sportswear, dalle tendenze del panorama fashion allo studio del mercato contemporaneo.

Lo studio di consulenza, simbioticamente connesso all’universo digitale, per l’occasione ha deciso di sperimentare anche nuovi formati, realizzando la serie di Report anche su carta stampata, come sottolineato da Michea Caldeira de Aguiar, partner e business developer: «E’ stata posta una grande attenzione all’impaginazione e alla veste grafica realizzate da Studio Fantastico, unit dello studio che si occupa di branding e art direction. L’idea nasce pensando al nostro modo di lavorare e sfruttando a pieno le due competenze che ci caratterizzano, creando un’analisi significativa e data driven con un output esteticamente curato che ne migliori la fruizione».

Questi Report saranno distribuiti anche in formato digitale e chiunque lo desiderasse potrà consultarli attraverso un semplice free download dal sito unaforesta.com.

«Abbiamo intrapreso questa strada perché riteniamo sia corretto condividere, soprattutto con chi ci è vicino, i dati e riflessioni prodotti dalle nostre costanti ricerche - spiega Niccolò Vallenari, Founder di Unaforesta -. Il formato cartaceo ci ha permesso di fare un ulteriore passo in avanti nel nostro percorso, uno step che però non vuole essere esclusivo, come dimostra la possibilità per chiunque interessato di scaricare i nostri Report anche in formato digitale. Riteniamo che la condivisione di queste nostre analisi sia un’opportunità di scambio e confronto, soprattutto per quanto riguarda tematiche contemporanee, caratterizzate da dinamiche complesse e in continua evoluzione».

“Behind the Sneakers Game” è il primo capitolo di questa serie di Report: un viaggio alla scoperta di un movimento in grande fermento e di una sottocultura urbana ma anche di immensi flussi economici e articolate dinamiche informatiche. «Il tema sneakers è molto vicino a Unaforesta - continua Vallenari -. È una passione che accomuna molti membri del nostro Studio ed è un fenomeno globale che studiamo da anni con estremo interesse. In questo Report analizziamo le sue diverse componenti, focalizzandoci su pratiche e concetti con cui entriamo assiduamente in contatto. Mi riferisco a nozioni tecniche come raffle, trading e giveaway, ma anche alle origini e alle influenze culturali di questa corrente che, trasversalmente, sta segnando l’immaginario collettivo e i costumi di una consistente fetta della società».