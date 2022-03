Vendor Srl continua a crescere: previste nuove assunzioni anche in Veneto

Passata da 6 a 70 dipendenti dal 2012, Vendor, si occupa di proporre soluzioni su misura per massimizzare l’efficienza aziendale. E' alla ricerca di 15 nuovi profili professionali entro i primi mesi del 2022.

La Società, nata dall’incontro dei due soci Michele Bonelli, e Claudio Pinelli, supporta le 1657 aziende clienti, in progetti di finanza agevolata ed efficienza per l’impresa energetica e di processo.

Sono aperte le selezioni per diversi profili professionali, in particolare in Veneto, si cerca Commerciale Esperto. Le posizioni disponibili sono due e sono richiesti almeno 2 anni di esperienza, preferibilmente nel settore della finanza agevolata oppure presso società di servizi alle imprese insieme a diploma di maturità e/o di laurea. La risorsa si occuperà dello sviluppo dell’attività di consulenza commerciale in finanza agevolata sul territorio di riferimento, presenterà le agevolazioni cui può accedere l’impresa e avrà la responsabilità della gestione delle relazioni commerciali in ottica di fidelizzazione dei clienti.

Numerose le altre disponibilità occupazionali in diverse regioni:

Consulente Tecnico Finanza Agevolata Senior. Due profili ricercati per la sede di Castiglione delle Stiviere, Mantova. Sono richiesti almeno 3 anni di esperienza, laurea preferibilmente in Economia e Finanza

Commerciale Esperto Zona Lombardia. Due profili ricercati. Richiesti almeno 2 anni di esperienza, preferibilmente nel settore della finanza agevolata oppure presso società di servizi alle imprese insieme a diploma di maturità e/o di laurea. Il profilo è da inserire nella sede di Castiglione delle Stiviere (MN)

Commerciale Zona Emilia Romagna. Un profilo ricercato. Richiesti almeno 2 anni di esperienza, preferibilmente nel settore della finanza agevolata oppure presso società di servizi alle imprese insieme a diploma di maturità e/o di laurea. La risorsa verrà collocata presso Castiglione delle Stiviere (MN) con l'assegnazione dell'Emilia Romagna come territorio di competenza.

Consulente Tecnico Finanza Agevolata Junior (2 profili ricercati). Richiesto il diploma di Laurea preferibilmente in Economia e Finanza.

Tecnico Analista In Finanza Agevolata (1 profilo ricercato). Richiesti almeno un anno di esperienza come addetto di finanza agevolata in studi commercialisti o aziende del settore, Laurea Magistrale in ambito giuridico o economico e conoscenza del sistema giuridico di riferimento.

Back Office (1 profilo ricercato). Richiesti diploma di Maturità e/o Laurea preferibilmente in materie economiche. La risorsa avrà l’obiettivo di creare un rapporto di continuità con il cliente attraverso un supporto costante e consulenziale.

Ingegnere BU 4.0 (Iper ammortamento/Credito d’imposta Beni strumentali) (2 profili ricercati). Richieste Laurea magistrale in Ingegneria, preferibilmente gestionale o meccanica.

A breve apriranno le selezioni anche per le posizioni di Network Manager e Business Analyst. Nel corso dell’anno sono previsti inoltre ulteriori inserimenti in diversi ruoli aziendali.