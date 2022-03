Progetto Giovani San Bonifacio, aperto un nuovo sportello per il lavoro

Dal mese di marzo è attivo presso Progetto Giovani di San Bonifacio in via Marconi 5 uno spazio di consulenza e orientamento per il lavoro. E' dedicato ai giovani under 30 come servizio di supporto per la ricerca attiva di un impiego.

All’interno di questo nuovo sportello si potrà avere una consulenza individuale per la redazione del proprio curriculum vitae, la lettera di presentazione per l’invio di una candidatura, prendere visione delle principali offerte di lavoro del territorio reperite da Progetto Giovani attraverso la rete di agenzie per il lavoro, agenzie di selezione e centri per l’impiego della zona.

Per chi si candida o è interessato/a a fare un’esperienza lavorativa all’estero sarà possibile conoscere i principali strumenti di mobilità per intraprendere uno stage, un tirocinio o una carriera lavorativa di breve o lunga durata al di fuori dell’Italia.

Lo sportello sarà attivo tutti i lunedì dalle ore 16 alle ore 17; l’accesso avviene su appuntamento, che può essere fissato entrando nella sezione Lavoro del sito www.progettogiovanisanbonifacio.it oppure tramite e-mail scrivendo a progettogiovani@comune.sanbonifacio.vr.it o telefonicamente ai numeri 045 6132644 e 338 4943260.

All’interno del sito sono inoltre attivi due spazi virtuali fruibili in autonomia. Il primo è la rubrica SBANG San Bonifacio Annunci per i Giovani dove vengono inseriti periodicamente offerte di lavoro, concorsi pubblici e corsi finanziati della zona. Il secondo spazio sono le bacheche Cerco-Offro con gli annunci per ripetizioni, baby sitter, pet sitter.