Aumentano le aziende veronesi guidate dalle donne

Le donne scendono in campo nel settore delle costruzioni e si consolidano in quello dei servizi. Questi due comparti segnano una crescita positiva delle imprese in rosa rispettivamente del 5,4% e del 3,9%.

Un quinto delle imprese veronesi sono a guida rosa, sono 19.581, in crescita dello 0,6% rispetto al 2019. E’ quanto emerge dall’analisi dei dati 2021 dell’Ufficio Studi e Statistica della Camera di Commercio di Verona elaborati in occasione della Giornata Internazionale della Donna.

«In tre anni le imprese femminili si sono strutturate – spiega Roberta Girelli, presidente del Comitato per l’imprenditorialità femminile della Camera di Commercio di Verona - e hanno acquisito maggior peso specifico, pur mantenendo una percentuale sul totale delle imprese lievemente inferiore alla italiana (22,03%), probabilmente per la ricchezza del tessuto socio-economico per cui è meno sentita l’esigenza di mettersi in proprio rispetto ad altre aree. A fronte di un calo delle società individuali e personali, abbiamo rilevato infatti un aumento del 5,5% delle società di capitali. Con la legge di Bilancio è stato istituito un fondo da 400 milioni di euro per le imprese femminili.

«Il fondo prevede finanziamenti fino a 400mila euro per progetti di investimento con contributi che vanno a finanziare anche il capitale circolante - spiega la presidente Girelli -. Si tratta di un mix di contributi a fondo perduto e finanziamenti a tasso zero che si compone diversamente a seconda del progetto presentato. Non ci sono limiti all’anzianità d’impresa né alle forme: il fondo è rivolto sia alle imprese che alle libere professioniste. Ci sono già strumenti che finanziano le imprese anche con premialità per la presenza femminile ma su 54mila progetti di startup presentati, la presenza rosa nella compagine societaria è di una su 3».

Le imprese si occupano prevalentemente di servizi (7.092 unità in crescita del 3,9% rispetto al 2019). Sono in crescita anche le imprese delle costruzioni (780).

Dopo i servizi, il settore a maggior presenza femminile è il commercio (4.396 imprese) seguito dall’agricoltura (2.979), dall’alloggio e ristorazione (2.297) e dall’industria (1.366).

Quanto alle cariche societarie, le donne socie, amministratrici o titolari sono 39.894, il 26,4% del totale degli imprenditori veronesi. Di queste 4.703 sono straniere: rumene, cinesi, nigeriane, marocchine e brasiliane in prevalenza.