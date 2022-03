Vetrocar, prosegue il percorso di digitalizzazione e si punta all'intelligenza artificiale

Le sfide digitali sono sempre più considerate dalle aziende un fattore strategico fondamentale per il successo del proprio business, soprattutto se si considera l’attuale periodo storico.

Anche VetroCar, ha deciso di investire molto sul processo di digitalizzazione, dall’operatività giornaliera ai servizi di customer service, dalla gestione amministrativa alla realizzazione di una nuova piattaforma web volta al miglioramento della user experience e ad un più efficiente tracciamento dei lead generati.

CLICCA L'IMMAGINE E GUARDA LA VIDEO INTERVISTA

I risultati dell’ultimo anno sono molto positivi. Le visite al portale online sono aumentate del 225%, di cui l’83,2% si è concretizzato in una prenotazione di un intervento presso un centro VetroCar o in una richiesta di preventivo. Numeri resi ancora più interessanti dall’incremento del 57,8% degli utenti che hanno richiesto indicazioni per raggiungere le nostre su Google e sulle pagine di destinazione del nostro sito.

Le interazioni con la clientela finale attraverso gli appositi canali digitali messi a disposizione per l’assistenza sono cresciute del 37,9%. Di rilievo, anche la crescita dell’utilizzo del portale B2B dedicato agli Agenti Assicurativi per canalizzare i propri clienti presso i centri specializzati VetroCar ha registrato un tasso positivo del 76,4% rispetto all’anno precedente.

Tantissime, inoltre, le nuove scommesse che l'azienda amministrata da Maurizio Acri affronterà nel corso del 2022, non ultima la possibilità di integrare gli attuali canali di customer service con un sistema rivoluzionario di Intelligenza Artificiale, in grado di comunicare direttamente con il CRM e garantire un’assistenza al cliente costante.