Canovai: «Con lo switch-off, l'on demand è la nuova frontiera della Tv»

Una vera e propria rivoluzione sta investendo la televisione in questo momento. Definita switch-off, consiste nella visione di canali in chiaro con maggiore qualità. Una nuova possibilità anche per i broadcaster in un mondo in cui la fruizione dei prodotti mediali continua a cambiare.

Per fare chiarezza su questa evoluzione, sulle modalità, i problemi e le opportunità dello switch-off abbiamo intervistato Riccardo Canovai, presidente di Black & White Studio Tv, una web Tv tutta veronese.

CLICCA L'IMMAGINE E GUARDA LA VIDEO INTERVISTA

«Troveremo una Tv più confidenziale con maggiore qualità – commenta Canovai -. Questo permetterà di avere dei servizi diversi e una più ampia scelta all’interno della Tv tradizionale. Più che un sostitutivo, l’on demand, è un concorrente del digitale terrestre. Ci sono diverse soluzioni di offerta servizi, dall’iscrizione all’advertising video tradizionale fino ai canali a pagamento».

Un comparto radicalmente trasformato quello dei prodotti mediali in cui si inserisce Black & White Studio Tv inserendosi nel solco già tracciato del Food, uno dei maggiori trend in vetta già da qualche anno: «Settore turistico e culinario sono al centro delle storie che raccontiamo – spiega il presidente -. Il contenitore è leggermente diverso da quello tradizionale, più breve, con una durata di circa 10 minuti in modo da rispondere ai tempi di fruizione della rete: abbiamo sono un tempo ristretto per esaudire desideri e curiosità dell’utente».

«Oltre ai consolidati filoni food e turismo, stiamo sperimentando nuovi prodotti sul lato divertimento, sul comedy – conclude il presidente di Black & White Studio Tv, Riccardo Canovai -. La nostra distribuzione cambierà passando dalla visione integrale sui social media a una parziale. Per vedere il contenuto integrale bisognerà iscriversi alla piattaforma. Inoltre, nuovi format in cantiere come quello con lo chef Renato Boscocon cui porteremo sullo schermo in mondo della pizza in chiave innovativa abbinandola a dei cocktail. Proseguirà anche l’esperienza con lo chef stellato Giacomo Sacchetto; per chiudere in bellezza ci occuperemo anche di cucina in alta quota e di malga. Tanti progetti che seguiamo sempre con entusiasmo».