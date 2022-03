Podcast green, maggior sostenibilità dentro e fuori le mura domestiche: quali ascoltare nel 2022

I podcast rappresentano un fenomeno sempre più diffuso, al punto che molti italiani oramai non riescono più a farne a meno. La loro diffusione è esplosa sotto il periodo della pandemia, ma continua a crescere, anche per merito della varietà dei temi trattati. Fra questi oggi campeggia il green, con i podcast che diventano degli strumenti utili per sensibilizzare i cittadini a costruire un mondo più sostenibile. Si tratta quindi di un argomento che merita di essere approfondito.

Il contributo green dei podcast e alcuni esempi pratici

Attualmente gli italiani sfruttano molto il digitale, divenuto la prima fonte di informazione. Non si parla soltanto dei blog e dei siti web di notizie, ma anche dei podcast, specialmente se si fa riferimento a quelli che trattano il tema della sostenibilità. Oggi si possono trovare tantissimi podcast green, come nel caso di The Chairish Podcast, che vede la partecipazione di molti esperti del settore, compresi i designer green, e che si concentra soprattutto sulle soluzioni verdi da adottare nel settore del design.

L'ascolto di tali contenuti audio a tema green, eventualmente anche tra le mura domestiche grazie al supporto di una buona rete, può rivelarsi piuttosto utile per imparare ad agire in modo sostenibile sia dentro che fuori casa. Il digitale, dunque, anche per merito dei podcast diventa un fattore determinante per la cosiddetta rivoluzione verde.

I podcast a tema green da ascoltare nel 2022 e altri consigli utili

Come detto, esistono diversi contenuti audio ricchi di temi e di spunti interessanti. Basti ad esempio citare “Dicono che”, un podcast che spiega come tutelare il pianeta e che si concentra sulla sostenibilità. Al suo interno vengono spesso trattati aspetti piuttosto rilevanti, come nel caso del processo di decarbonizzazione e dell’economia circolare, con i personaggi più rilevanti che rispondono a diverse domande. Andando al di là dei podcast, che rappresentano comunque un canale informativo eccezionale, in rete si trovano anche altre risorse perfette per capire come ridurre il più possibile l’impatto dell’essere umano sulla natura. Fra i consigli più utili, in tal senso, vi è quello relativo al consumo di alimenti sostenibili, come i vegetali, i cibi biologici e quelli a chilometro zero.