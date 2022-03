Swtich-off day: l'8 marzo si spegne la Tv locale

Spot televisivi e quotidiani continuano a parlare di switch off ma pochi sanno davvero di cosa si tratta. Traducibile con “spegnimento”, indica l’operazione con cui vengono avviate nuove trasmissioni in favore dell' HD: una codifica indicata con il gergo tecnico di MPEG-4

L’effetto principale dello switch off è l’impossibilità, sul territorio interessato dalle operazioni, di continuare a vedere le trasmissioni televisive se non si è acquistato un decoder o un televisore con ricevitore digitale terrestre integrato. Questo metodo di compressione del segnale consente di ricevere i programmi con un’alta qualità delle immagini.

La data fissata è l’8 marzo e si tratta di una tappa preventiva, prima della transizione verso la nuova tv digitale Dvb T2, che scatterà invece da giugno. Il giorno del passaggio definitivo è stato stabilito dal decreto del Mise, il Ministero dello Sviluppo economico, lo scorso 21 dicembre.

In pratica, dal fatidico 8 marzo, chi non possiede un dispositivo di ultima generazione non riuscirà più a vedere la stragrande maggioranza dei canali nazionali e locali perché saranno trasmessi solo in HD. Le 10 emittenti principali continueranno a trasmettere nel vecchio “formato” sui canali dal 501 al 510. Quindi per queste ammiraglie non ci sarà un vero e proprio spegnimento ma un trasloco di frequenze.

A perdere le frequenze saranno le piccole emittenti locali con relativo rischio di chiusura mettendo a repentaglio posti di lavoro e la pluralità di informazione. Numerosi gli appelli lanciati dalle televisioni regionali e chiesto un intervento governativo.

In Veneto, infatti, ben 24 emittenti non hanno potuto accedere alla fase di negoziazione commerciale e, a breve, vedranno lo spegnimento definitivo del loro segnale.