Obiettivo 100 milioni per De Angelis Food

E’ uno dei più conosciuti gruppi alimentari della penisola. Negli ultimi cinque anni, grazie ad investimenti mirati, al lancio di prodotti innovativi e all’allargamento della propria presenza nell’export, De Angelis Food ha aumentato, in modo consistente, sia in visibilità che in termini di ricavi ed oggi punta a raggiungere quota 100 milioni di euro di fatturato come gruppo e a 60 milioni con la sola pasta fresca.