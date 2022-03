Imparare una nuova lingua ci restituisce la memoria?

Come possiamo allenare al meglio la nostra capacità di ricordare ? Imparare le lingue può aiutare il cervello a migliorare la concentrazione e aiuta la memoria , come spiega l’infografica “SOS memoria: imparare le lingue aiuta il cervello?” di Babbel , prima app al mondo per l’apprendimento linguistico.

Lezioni brevi, una nuova routine, la ripetizione dilazionata sono tutti consigli e pratiche utili per aiutare la propria memoria non solo con la nuova lingua, ma anche in tutte le situazioni quotidiane, come testimonia uno studio svedese: chi segue corsi di lingua ricorda meglio perfino i nomi delle persone appena conosciute.