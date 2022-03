Carrera Jeans ammessa nella terza Elite Mediolanum Lounge

Carrera Jeans diventa società Elite grazie alla partnership con Banca Mediolanum e coglie l’opportunità di essere rappresentata tra le migliori aziende in Italia e nel mondo.

Complessivamente le aziende eccellenti che appartengono alla ELITE Mediolanum Lounge toccano quota 54, con un fatturato aggregato di 3,7 miliardi di euro e una capacità di occupazione di 22.800 persone.

«È una scelta importante per l’azienda - commenta Gianluca Tacchella, Amministratore Delegato di Carrera Jeans -. L’obiettivo è imparare a vedere il mercato con occhi differenti e prendere conoscenza di nuovi strumenti finanziari e di metodologie gestionali che possono aiutare lo sviluppo dell’azienda in futuro».

ELITE è il private market del Gruppo Borsa Italiana, oggi parte di Euronext, che connette le imprese a diverse fonti di capitale per accelerarne la crescita. Un network internazionale di imprenditori, partner, broker e investitori di successo focalizzati nell'aiutare le migliori aziende di tutto il mondo a trasformare la loro visione in piani strategici e risultati concreti.

«Siamo felici di dare oggi il benvenuto in ELITE a CARRERA JEANS che potrà quindi accedere a nuove competenze e capitali per accelerare i propri progetti di crescita - ha dichiarato Marta Testi, Amministratore Delegato di ELITE -. Le società ELITE hanno a disposizione diversi strumenti di finanza alternativa, crescono e creano posti di lavoro contribuendo così alla prosperità economica del nostro Paese e dei mercati in cui operano. Partendo dall’Italia, ELITE ha saputo creare un network di imprese eccellenti e molto attive in operazioni di finanza straordinaria: hanno infatti realizzato oltre 1120 operazioni di corporate finance per un controvalore totale di 12,7 miliardi di euro. Eccellenza, Innovazione e Capitali al servizio di chi fa Impresa».

La veronese Carrera Jeans da 57 anni si occupa di abbigliamento casual per uomo, donna e bambino. È leader di mercato nei pantaloni uomo in Italia con una quota che avvicina al 10%. È una delle prime aziende mondiali, nel tessile, ad avere una filiera tracciata con Block Chain e avere una certificazione di sostenibilità.

Carrera Jeans entra a far parte di ELITE, tramite la Mediolanum Lounge, in un nuovo gruppo di 15 società appartenenti a diversi settori industriali di eccellenza dell’economia italiana. Oggi ELITE è una storia di successo con oltre 2 mila imprese ammesse dal lancio, capace di attrarre pool di liquidità da investitori istituzionali anche attraverso intermediari finanziari, per avere impatto sulla crescita delle aziende clienti.

«La crisi pandemica ha imposto a tutte le aziende un ripensamento radicale del proprio modello di business, portando in molti settori cambiamenti di natura strutturale - sottolinea Diego Selva, Direttore Investment Banking di Banca Mediolanum -. Il ‘nuovo normale’ richiede all’azienda di qualsiasi dimensione di pensare e funzionare sempre di più come organismo ad “architettura aperta”, ovvero con un elevato grado di interconnessione e osmosi con tutto l’ecosistema in cui opera. Il percorso ELITE può aiutare le imprese a migliorare le proprie competenze in termini di processi, governance, managerialità, per gestire al meglio questa necessaria transizione».