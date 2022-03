Castagnedi: «Innovazione e green ci stanno portando anche su Amazon, saremo i primi a vendere piantine da orto»

Proseguono le interviste su sostenibilità e ambiente, temi portanti per quanto riguarda l'agricoltura 4.0 e la transazione ecologica in corso.

Per parlare di tradizione, innovazione, green e tecnologia abbiamo invitato ai nostri microfoni Amadeo Castagnedi, amministratore delegato di Orto 2000.

Come nasce l'azienda e di cosa si occupa?

«Siamo nati nel 1995 quando, io e il mio amico socio abbiamo deciso di sperimentare la vendita delle piantine da orto: una novità per il mercato perché si vendevano solo semi. La nostra attività si concentra da febbraio a settembre; d'inverno ci dedichiamo alla manutenzione e alla preparazione delle nuova stagione».

La sostenibilità è il main asset dell'agricoltura 4.0 e della transizione ecologica: come si inserisce Orto 2000 in questo scenario? Un tema caldo al centro di numerosi eventi in questo periodo, come Fieragricola 2022 e Myplant & Garden a Milano.

«Già 9 anni fa abbiamo iniziato a usare il tricoderma, un fungo buono che mangia parassiti cattivi consentendo di usare meno prodotti chimici. Siamo stati i primi a introdurre questa novità importandola dalla Germania. Inoltre, per riscaldare le serre usiamo due grosse caldaie a pallet per inquinare meno. Per quanto riguarda le consegne sono contingentate e pianificate a zone per usare meno carburante possibile. Ultima novità in ordine cronologico è un irrigatore con acqua ozonata: un battericida che permette alle piante di essere più sane».

Tecnologia e tradizione sono due interpretazioni di lavoro apparentemente distanti ma che oggi risultano essere la nuova frontiera del mercato agricolo: in che modo Orto 2000 coniuga queste due prospettive?

«Coltivare piantine da orto è una tradizione. A questa affianchiamo nuovi strumenti come un sistema digitale che ci permette di monitorare lo stato di salute della pianta gestendo la concimazione. In base alla luce e alla temperatura esterna il programma fornisce delle ricette ad hoc per quel giorno riducendo al minimo gli sprechi».

Quali sono i progetti futuri di Orto 2000 e com'è stato il vostro approdo nel e-commerce?

«Alcuni anni fa ci siamo lanciati in questa avventura imprenditoriale digital iniziando a vendere i nostri prodotti online. E' stato complesso ma poi abbiamo trovato un sistema di coibentazione e trasporto efficiente, lo abbiamo brevettato e oggi siamo ai vertici italiani in questo commercio. Tant'è che tra un mese saremo i primi a sbarcare su Amazon con le piantine grazie al nostro pacco brevettato che garantisce la consegna».