A Verona negozi in calo, crescono pubblici esercizi e alberghi

Nel centro storico scaligero, a giugno 2021, operavano 636 imprese del commercio al dettaglio, una in meno rispetto al 2019 e 77 in meno del 2012 ; fuori dal centro storico il calo è più impattante, con 1.442 imprese attive nel 2021 contro le 1.486 di due anni prima e le 1.648 del 2012.

Per alberghi, alloggi per vacanze, B&B e altri alloggi, il dato più recente nel centro storico è di 158 contro i 152 del 2019 e i 55 del 2012; fuori dal centro sono 187 le imprese, 4 in più del 2019 e ben 99 in più del 2012.