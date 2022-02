Fa tappa a Verona l’Open Day di Facile.it

Facile.it sceglie Verona per la seconda tappa del nuovo tour di Open Day realizzato per incontrare professionisti del settore assicurativo da inserire nella rete Facile.it Partner, la rete assicurativa indipendente più grande d’Italia che fa capo alla web company.

L’iniziativa ha l’obiettivo di offrire ai professionisti del settore assicurativo in Veneto la possibilità di conoscere le novità e le opportunità dedicate agli intermediari che vogliono entrare a far parte di Facile.it Partner. Un’occasione di grande valore sia per gli intermediari con esperienza che operano già da anni, sia per i giovani che hanno da poco iniziato la loro carriera nel mondo assicurativo.

L’incontro si svolgerà il 2 marzo dalle 17.00 alle 18.30 a Monteforte d’Alpone (VR), presso l'Azienda Agricola Gini Sandro e Claudio (Via Matteotti 42, 37032). L’evento, che si svolgerà dal vivo e nel pieno rispetto delle normative anti-Covid, è gratuito ma con registrazione obbligatoria al sito https://eventifacilepartner.it/opendayvrmi

«Siamo alla ricerca di intermediari assicurativi in Veneto che vogliano entrare a far parte della rete Facile.it Partner - spiega Igor Tunesi, direttore di Facile.it Partner -. Un’opportunità sia per i giovani intermediari, sia per i professionisti con esperienza; i collaboratori potranno avere accesso ad una piattaforma tecnologica all’avanguardia, contare su una squadra di 150 consulenti dedicati e sui prodotti assicurativi offerti da diverse compagnie assicurative.».