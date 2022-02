Nuovo presidente per Solori: è il veneziano Eros Zenere

Eros Zenere è il nuovo direttore di Solori, la Società locale di riscossione di Tari e sanzioni al Codice della strada del Comune di Verona che ne è il socio di maggioranza. Gli altri soci sono i Comuni di Pescantina, S. Giovanni Lupatoto, Valeggio sul Mincio, Grezzana e Cortina d’Ampezzo, per cui vengono gestite le sanzioni al codice della strada.

Zenere, veneziano, è stato responsabile dell’Ufficio Tributi del Comune di Venezia dal 2003 e, da una decina d’anni, è componente del Comitato Regionale Veneto dell’Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali (Anutel) – organo tecnico di consulenza tributaria amministrativa e contabile, del Consiglio Nazionale dell’ Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali (Anutel).

«Solori cercava una figura di alto profilo, competente – afferma l’Amministratore Unico di Solori, Marco Vantini, - ma anche in grado di dialogare con gli uffici Comunali, per cui abbiamo fatto questa scelta, dopo una scrupolosa e trasparente selezione. Abbiamo scelto la società di selezione, Adecco, tra quelle che si sono presentate dopo la pubblicazione di una manifestazione di interesse. Abbiamo nominato una commissione di esperti composta da un revisore dei conti di enti locali, dal responsabile dell’Ufficio Tributi del Comune di Padova e da un’esperta di tributi locali, autrice di numerose pubblicazioni sul tema. Per non appesantire la struttura dei costi del personale ci siamo orientati su un compenso in linea con la media degli amministratori pubblici, decisamente meno della metà di quanto percepito dal precedente direttore. A Zenere è assegnato il compito di efficientare la struttura per renderla più appetibile sul mercato in modo da poter ampliare i servizi ad altri Comuni piccoli e medi della provincia e del territorio, spesso sprovvisti di servizi interni. Questo va a vantaggio anche di tutta la collettività, perché aumentiamo le economie di scala guadagnando in efficienza e dunque offrendo servizi più rapidi e puntuali, migliorando il rapporto con l’utenza e dando risposte veloci ai cittadini».

«Con Solori si è instaurato un ottimo rapporto, – afferma Stefano Bianchini, assessore alle aziende e enti partecipati del Comune di Verona – con i vertici in primis con l'amministratore unico Marco Vantini, il quale sta conducendo un gran lavoro per far funzionare al meglio la macchina. Ora la squadra può contare su una figura gestionale apicale come Zenere individuata, come da nostre indicazioni, mediante una selezione trasparente e scrupolosa. Il nuovo direttore, che percepirà meno della metà del compenso del precedente saprà traghettare Solori verso una dimensione ancora più efficiente e vicina ai cittadini».

«I miei primi obiettivi - conclude Eros Zenere, direttore di Solori - sono di fare una fotografia dell’esistente, individuare le situazioni critiche e intervenire per garantire un rapporto con i cittadini sempre più user friendly. La mia esperienza nella gestione di gruppi di lavoro di dimensioni rilevanti e soprattutto la conoscenza del punto di vista dei Comuni mi permetterà di interagire con gli uffici amministrativi degli enti soci parlando la loro stessa lingua per una collaborazione più incisiva. Ho trovato in Solori una struttura organizzativa che funziona, una società consolidata: conto su una squadra professionalmente preparata, composta da una trentina di operatori. Per quanto attiene la struttura dei costi, purtroppo sarà appesantita della maggiori rendicontazioni richieste dalla recente delibera di Arera (18 gennario 2022, n15), l’Autorità di regolazione per energia, reti. Da gennaio 2023 sarà operativa e potrebbero esserci ripercussioni sui costi di riscossione».