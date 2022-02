Pireddu: «Ecologia, economia e risorse umane: questa è la sostenibilità per Lifeanalytics»

Non c'è green senza innovazione. Lo sa bene Lifeanalytics, il maggiore gruppo italiano di analisi chimiche, fisiche e microbiologiche.

Per approfondire il binomio sostenibilità e tecnologia declinata in chiave ambientale, ai microfoni di Verona Economia, Nicola Pireddu, area manager nord Italia di Lifeanaltytics.

«La nostra realtà nasce da un progetto trascorso, lifebrain, che in pochi anni è diventata la maggiore rete di laboratori in ambito chimico. Abbiamo poi spostato questo progetto sul versante merciologico ambientale e agroalimentare. Lifeanalytics conta 56 sedi distribuite in 16 regioni d'Italia e siamo presenti con una struttura importante anche qui a Verona. Un progetto diffuso capillarmente su tutto il territorio che allaccia uno stretto legame con tutte le realtà presenti».

CLICCA L'IMMAGINE E GUARDA IL VIDEO

Il settore ambientale e alimentare vanno di pari passo, soprattutto in questo momento di transizione ecologico: «Tantissimi, ad esempio, gli obblighi normativi delle aziende legati alla tutela dell'ambiente dalle emissioni ai rifiuti - sottolinea Pireddu -. Oltre a queste, le aziende alimentari hanno ulteriori esigenze, legate nello specifico alla loro tipologia di business come analisi delle materie prime, il controllo delle etichette nutrizionali e il minor impatto sull'ambiente».

Sostenibilità non è solo ecologia ma ha anche un importante risvolto economico e sociale per questo, Lifeanalytics, «In questo importante momento di ripartenza siamo in grado di imprimere una svolta alle aziende con cui collaboriamo, siamo un volano di competitività sul mercato: minori emissioni, l'abbattimento delle sostanze chimiche e dei pesticidi, packaging compostabili e biodegradabili».