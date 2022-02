Storti: «Sostenibilità al centro: scommettiamo sull'ozono»

Una settimana ricca di ospiti e novità per raccontare storie d'impresa e di sostenibilità. Ai microfoni di Verona Economia è intervenuto Enrico Storti, product manager dell'azienda Ecofarm Storti SRL.

Un momento di svolta per l'economia italiana ed europea sotto il segno della transizione ecologica: «L'azienda nasce nel 1956 grazie all'intraprendenza di nostro padre - commenta Enrico Storti -. Oggi vede al timone me e la mia famiglia ma con una profonda evoluzione che punta dritta al digital, alla sostenibilità e approda anche su mercati esteri».

Un lavoro di ricerca e applicazione che parte dal campo zootecnico e oggi approda al mondo vegetale. Il primo elemento di svolta su cui Ecofarm Storti scommette è l'ozono: «E' un biocida e permette di contrastare la proliferazione di funghi e batteri spesso presenti. Non a caso è stato usato per contrastare il Covid. Nelle stalle, lo abbiamo utilizzato per il controllo della salubrità dell'acqua. Inoltre, questa buona risorsa idrica viene usata per la produzione di ortofrutta».

Ecofarm Storti spa sarà presente a Fieragricola con tre stend in cui, oltre quella dell'ozono, presenterà altre importanti novità sempre in tema di sostenibilità economica e ambientale. Appuntamento a Veronafiere, dal 2 al 5 marzo.