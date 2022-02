Ucraina-Russia, è guerra. Crolla la borsa di Mosca

Una notte che passa alla storia quella appena trascorsa. Alle 4 ora Italiana, 6 ora Russa, il discorso di Vladimir Putin. E' Guerra. «Il nostro obiettivo è la demilitarizzazione dell'Ucraina, non l'occupazione. Le nostre azioni sono di difesa personale contro i pericoli, per quanto esse siano dure. Tutte le decisioni sono state prese».

Registrate diverse esplosioni nella notte, le sirene dei raid aerei cominciano a suonare dalla capitale Kiev e in altre città, fino a Odessa nel sud dell'Ucraina.

Subito dopo il discorso del presidente Russo i mercati finanziari di tutto il mondo cominciano a colare a picco.

Il rublo a -7,8% sul dollaro dopo l'attacco e la Banca Centrale Russa interviene a sostegno della moneta nazionale. Crolla del 30% la borsa di Mosca. Amsterdam schizza del 41% a 125 euro. Future Europa perdono 4,7%, Milano -4,5%.

E' record storico per il prezzo dell'alluminio ucraino; il petrolio svetta a quota 100 dollari a barile, mai così alto dal 2014, quando, l'embargo Russo, aveva messo a rischio l'economia Italiana e non solo. Il Veneto aveva perso 35 milioni di euro in export agroalimentare con un mercato della frutta al minimo storico (-100%).

Alle 8.30 di questa mattina, giovedì 24 febbraio, il bollettino di guerra riporta 7 morti e 9 feriti in bombardamenti.