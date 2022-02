L'Informatore Agrario di nuovo a fianco di Fieragricola

Un totale di 39 appuntamenti tra convegni, workshop e prove dinamiche, per parlare del presente e del futuro del settore primario. Si rinnova anche quest’anno la partnership tra L’Informatore Agrario, diretto da Antonio Boschetti, e Fieragricola, la 115^ rassegna internazionale di agricoltura in programma dal 2 al 5 marzo a Veronafiere, con 500 espositori da 11 Paesi e presentata oggi in conferenza stampa.

A fare da filo conduttore degli eventi saranno i temi della sostenibilità e delle tecniche green, declinati nelle aree vigneto e frutteto (area forum, padiglione 4) e nutrizione e difesa sostenibile (pad. 7), oltre che in quella del Dynamic Show di Fieragricola.

Nell’Area forum Vigneto focus sulla cura della vigna. Per tutta la durata della rassegna saranno diversi gli appuntamenti dedicati a questo specifico comparto: dalla dendrochirurgia alla potatura, passando per incontri relativi alle varietà resistenti, agli stress idrici e termici e alla flavescenza dorata. Durante la terza giornata, inoltre, avrà luogo il convegno “Bioprotezione, innovazione sostenibile per una viticoltura di qualità”.

Si parla di innovazione e strategie future anche nell’Area forum Nutrizione e Difesa Sostenibile, con una gamma di appuntamenti relativi agli scenari delle coltivazioni integrate e biologiche. Sette, inoltre, gli incontri su biocontrollo e biostimolanti, tra cui il convegno “Biocontrollo e biostimolanti: il futuro della difesa e della nutrizione sostenibile”.

Si rinnova per la sua quinta edizione il Dyamic Show di Fieragricola, con eventi che si ripeteranno in ognuna delle giornate della fiera dedicati alla “Gestione della chioma e del suolo nel vigneto e frutteto”, a “Elettrificazione e automazione” e all’“Agricoltura di precisione e conservativa per grandi colture”.

Infine, il 2 marzo saranno premiati i vincitori della quarta edizione del Premio Innovazione (ore 13.30, area forum padiglione 7), organizzato da L’Informatore Agrario e Fieragricola. Sono 23 le Foglie dell’innovazione – 6 d’oro e 17 d’argento, a cui si aggiungono 17 ulteriori segnalazioni – assegnate quest’anno.

Link al programma completo: https://www.<wbr></wbr>informatoreagrario.it/news/<wbr></wbr>fieragricola-2022/

