Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta: tutela dell'ambiente e del territorio

In occasione dell'uscita del settimana Verona Economia, tanti gli ospiti e le testimonianze di progetti sostenibili. Ai nostri microfoni è intervenuto anche Silvio Parise, presidente del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta. Una delle realtà centrali del territorio grazie all'intensa attività di vigilanza e tutela.

«Il Consorzio nasce nel 2009 dall'accorpamento di altre realtà simili - racconta il presidente Parise -. E' uno dei maggiori del Veneto e, nell'ampia fetta di territorio su cui si svolge la nostra attività, è compresa anche la provincia veronese».

Importanti gli interventi posti in essere nell'ultimo periodo, in particolare nei mesi di gennaio e febbraio: «Abbiamo lavorato in seno al Collettore Zerpano, siamo intervenuti per il recupero delle specie ittiche di Roggia Schio-Marano e decisivi i lavori sul bacino di Trissino - specifica Silvio Parise, presidente del Consorzio -. Tutte attività che dimostrano l'attenzione all'ambiente e alla sostenibilità tenendo sempre come obiettivo il rispetto e la valorizzazione del territorio».

Risorse importanti arrivano dal PNRR: «Stiamo mettendo a punto il sistema di controllo delle acque nella regimazione e nell'irrigazione con la possibilità di farlo da remoto. Un progetto ambizioso in cui è richiesto un investimento di 12 milioni, credo che a breve verrà finanziato», conclude il presidente Parise.