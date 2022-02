Federconsumatori Verona apre uno sportello a Legnago

Federconsumatori Verona, a fronte delle missive inviate ai cittadini di Legnago dall’Ufficio Tecnico del Comune per regolarizzare le pratiche edilizie degli ultimi 4 decenni, ha aperto uno sportello di “ascolto e assistenza” presso la Camera del Lavoro di Legnago Via Pasubio 2.

I cittadini possono valutare, con l’assistenza di un legale, la propria posizione per poi decidere come sia meglio agire nei confronti delle richieste dell’amministrazione comunale.

Maurizio Framba, presidente di Federconsumatori Verona, spiega come è nata l’iniziativa: «A fronte dell’iniziativa del Comune, la prima reazione è stata di enorme sorpresa in particolare per quanto riguarda le date degli abusi contestati, vecchi di 30/40 anni. Abbiamo pertanto deciso con i nostri avvocati di assistere tutti i cittadini consumatori che si rivolgeranno a noi».