Federalberghi Garda Veneto attiva un servizio di Patronato per i soci

Il centro servizi di Federalberghi Garda Veneto, a disposizione di aziende e collaboratori per elaborazione paghe, classifica alberghiera, formazione e sportello consulenza, si è arricchito di un nuovo servizio: per la prima volta nel sistema Federalberghi è stato attivato un Patronato in collaborazione con 50&PiùENASCO (Istituto di Patronato e di Assistenza Sociale). Un servizio che vuole dare continuità al CAAF, attivato nel 2020.

Oggetto della consulenza, dell’assistenza e della tutela saranno le attività tipo: pratiche pensionistiche, analisi posizioni contributive, verifica diritto a pensione, proiezione importo pensionistico, riscatti laurea e/o per contribuzione omessa, ricongiunzioni di contributi, dimissioni telematiche, dichiarazione di immediata disponibilità, riconoscimento infortuni sul lavoro, valutazione di postumi invalidanti, tutela medico-legale, indennità di disoccupazione, prestazioni ad invalidi civili, assegno al nucleo familiare, indennità di maternità;