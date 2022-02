Amministratori di condominio, Confcommercio sigla l'accordo con Abiconf

Si amplia la rappresentanza di Confcommercio Verona : è stato firmato ieri mattina nella sede dell’associazione, in via Sommacampagna, l’accordo di adesione di Abiconf Verona, che tutela gli interessi dei professionisti amministratori di condominio e di beni immobili ed è emanazione di Abiconf nazionale , a sua volta aderente alla principale confederazione del terziario di mercato tramite Confcommercio Professioni.

Sono oggi oltre una cinquantina gli associati ad Abiconf Verona, in forte crescita e punto di riferimento per le altre Abiconf territoriali, in Veneto ma non solo: formazione, consulenza, servizi, i tre capisaldi di un'associazione che, forte dell'accordo con Confcommercio Verona - la quale garantirà un apporto istituzionale, convenzioni, assistenza per la creazione d’impresa, per finanziamenti e contributi - punta a espandere il raggio d'azione a livello regionale e Triveneto.