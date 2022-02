Domanda di disoccupazione: ecco cosa cambia

Il Governo Draghi con la legge di bilancio ha introdotto alcune modifiche in merito alla pratica di disoccupazione.

Nella sostanza per chi perde involontariamente il lavoro dal primo gennaio di quest’anno esistono nuovi requisiti per ottenere la Naspi (Nuova Assicurazione Sociale Per l’Impiego):

- essere in stato di disoccupazione, cioè privi di lavoro e immediatamente disponibili allo svolgimento e alla ricerca di un’attività lavorativa;

· - avere almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti all’inizio del periodo di disoccupazione.

L’importo si riduce del 3% ogni mese a partire dal 1° giorno del sesto mese di fruizione, mentre per chi ha compiuto 55 anni alla data di presentazione della domanda di Naspi, invece, la riduzione parte dal primo giorno dell’ottavo mese di fruizione.

Naspi anche per lavoratori agricoli. Da quest’anno anche gli operai agricoli a tempo indeterminato, dipendenti di cooperative e consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci, possono chiedere la Naspi se perdono involontariamente il lavoro dal 1° gennaio 2022.

Chi ha periodi di contribuzione agricola nel 2021 può richiedere anche la disoccupazione agricola, se ne ha i requisiti, facendo domanda entro il 31 marzo 2022. In questo caso, però, la richiesta di entrambe le prestazioni inciderà su durata e importo della Naspi.

Per ottenere la Naspi, gli operai agricoli devono possedere gli stessi requisiti richiesti per tutti i lavoratori. In merito alla necessità di avere almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni prima della perdita del lavoro, i periodi contributivi versati nel settore agricolo sono utili per il diritto all’indennità e incidono su misura e durata della prestazione.

Per fare la domanda bisogna presentarla all'INPS esclusivamente in via telematica o sul loro sito attraverso lo Spid o attraverso il patronato Inas 045.8096911 / 027.