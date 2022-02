Formazione, giovani e turismo con "Sii Ricettivo": domani la presentazione del nuovo progetto a Bardolino

Appuntamento fissato per domani, venerdì 18 febbraio, alle 11.30 all'I.P.S.A.R. Luigi Carnacina di Bardolino. In programma la conferenza stampa con cui sarà lanciato il progetto SII RICETTIVO, i l nuovo pacchetto di iniziative targato Federlaberghi Garda Veneto rivolto alla formazione e al coinvolgimento dei giovani nel settore del turismo.

“SII RICETTIVO” vuole esprimere l’impegno formale della categoria alla valorizzazione dei giovani nel percorso e nel ruolo aziendale, unitamente alla disponibilità a stage formativi. E' un originale e ricco contenitore di iniziative rivolte alla formazione, al coinvolgimento dei giovani nel settore del turismo e ai progetti di collaborazione con le scuole.

Oltre alla formazione, "SII RICETTIVO" si occupa anche della fidelizzazione in modo che le giovani risorse con competenze acquisite rimangano nel settore e contribuiscano attivamente alla crescita del turismo veronese. Per questo sono attive collaborazioni con istituti scolastici e alberghieri come I.P.S.A.R. Luigi Carnacina di Bardolino, ITS Academy Turismo Veneto e Scuole Sacra Famiglia di Castelletto di Brenzone.