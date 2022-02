Originalità ed efficienza: Serramenti Povellato sbarca anche a Verona

Nel settore da oltre 25 anni, l’azienda Serramenti Povellato è un vero e proprio riferimento nel mondo degli infissi. Situata in provincia di Treviso, la ditta ora offre i suoi serramenti su misura a Verona e provincia.

Il fondatore, Emanuele Povellato, dopo aver aver iniziato a lavorare nel settore come dipendente, ha imparato a conoscere i segreti del legno materiale elegante, naturale e duraturo nel tempo.

Con il tempo l’azienda ha cominciato a diversificare l’offerta proponendo anche il PVC, e i serramenti in legno misti all’alluminio. Quest’ultimi hanno la parte esterna in alluminio mentre l’interno in legno, abbinano praticità e resistenza.

Le cerniere a scomparsa sono un prodotto elegante e molto richiesto perché in grado di garantire l’armonia con l’ambiente nel quale è inserito l’infisso.

La ditta, che ha appena pubblicato un nuovo sito che rispecchia la personalità e il dinamismo del titolare, ha riscontrato una forte crescita negli ultimi tempi grazie all’assoluta affidabilità del fondatore e del suo team di esperti.

Le caratteristiche vincenti dell’azienda sono l’empatia nei confronti del cliente e il servizio chiavi in mano: dal preventivo fino al montaggio. L’aspetto economico, infine, non è per nulla da trascurare: nel 2022 si è deciso di estendere lo sconto in fattura del 50%.