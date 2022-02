Esev-Cpt Verona: al via webinar su salute e sicurezza

Salute e sicurezza sul lavoro: questo il tema del prossimo webinar di aggiornamento promosso dal Sistema delle Scuole edili del Veneto, di cui Esev-Cpt di Verona fa parte.

L’appuntamento online è dedicato a imprese, operatori della sicurezza e formatori, è in programma il prossimo martedì (22 febbraio), dalle 17 alle 19. Obiettivo approfondire le norme entrate in vigore a fine anno.

Nel mese di dicembre, il decreto 146 del 2021 sulle nuove misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro, è stato convertito in legge.

Il provvedimento rafforza la disciplina in materia di sicurezza, introducendo l’obbligo di nomina, da parte del datore di lavoro, di una figura preposta alle funzioni di vigilanza e controllo. Le norme a favore della sicurezza diventano così più stringenti.

Rilevanti, inoltre, le modifiche al potere di sospensione dell’impresa in caso di lavoro sommerso o di gravi violazioni della sicurezza. Così come le novità in materia di formazione e il rafforzamento del ruolo degli organismi paritetici (Comitato Paritetico per la sicurezza in edilizia, Scuola Edile e Cassa Edile), che dovranno fornire indicazioni operative sulle nuove misure.

«La sicurezza in cantiere è una priorità assoluta del settore edile – afferma il direttore di Esev-Cpt Giovanni Zampieri -. È fondamentale che ci siano figure di riferimento formate e preparate sui continui mutamenti normativi, così come professionisti in grado di prevenire, sul campo, qualsiasi rischio. Il consolidamento delle funzioni delle Scuole Edili quali organismi paritetici non può, quindi, che renderci orgogliosi. È l’attestazione del grande lavoro fatto in questi anni e del ruolo che abbiamo nella formazione dei lavoratori, siano essi studenti, che un domani eserciteranno in cantiere, o operatori edili ai quali garantiamo un continuo aggiornamento».

Il webinar sarà diviso in due parti: la prima dedicata principalmente alle imprese e incentrata sulle novità della normativa. Nella seconda, invece, sarà dato spazio alle domande specifiche sulle tematiche affrontate. Relatore sarà l’avvocato Lorenzo Fantini, per dieci anni dirigente divisioni Salute e Sicurezza del Ministero del Lavoro. Per le scuole edili del Veneto interverranno il coordinatore Cristiano Perale e il vicecoordinatore Francesco Andrisani.