Elezioni Ordine dei commercialisti Verona, per la lista 2 c'è Vito Misino

Il 21 e 22 febbraio si fronteggiano due liste di candidati per il rinnovo del Consiglio Provinciale dei Dottori Commercialisti di Verona. Per la prima volta la votazione sarà solo telematica “a distanza” su piattaforma Skyvote. La lista numero 2, il cui candidato presidente è Vito Misino, presenta un programma dichiaratamente rivolto ai giovani e anche ai futuri commercialisti.

La lista propone una riduzione del contributo annuo di iscrizione e il trasferimento dell’organismo rappresentativo dei dottori commercialisti di Verona su una applicazione dedicata, al pari di ciò che molti istituti di credito hanno fatto per semplificare il rapporto con gli utenti. L’applicazione consentirà un invio dei comunicati più completo e continuo sullo smartphone, la trasmissione immediata di circolari, comunicati e disposizioni degli enti pubblici e la stessa applicazione consentirà l’adesione a convenzioni riservate ai commercialisti per le loro famiglie, il tempo libero, l’assistenza sanitaria.

Il candidato Presidente e i Colleghi, che aderiscono alla lista numero 2, prevedono come priorità del loro programma l’avvicinamento dei giovani alla professione dei commercialisti, incentivando una maggiore comunicazione e scambi con l’Università di Verona e le scuole superiori, licei e istituti tecnici, per favorire il riconoscimento di crediti e prevedere borse di studio.

«Il commercialista, è sempre più un consulente – afferma Misino - delle aziende, delle famiglie e delle Istituzioni, principale ausiliario dell’imprenditore, e sempre dedicato a trasmettere valore, anche sociale, in maniera più puntuale e frequente che in passato. E’ proprio questo il messaggio che s’intende trasferire alle prossime generazioni dei commercialisti, la cui professione è e resterà sempre quella più qualificata in materia contabile, tributaria e aziendalistica. Continuiamo a essere ottimisti, ma non dobbiamo perdere le occasioni che ci si presentano, e che potrebbero venir incentivate dalla ripartenza economica, che ci auguriamo possa seguire a questo momento di difficoltà».

Un'altra importante e poco conosciuta attività del commercialista è quella di collaborazione con la magistratura in indagini molto delicate, amministrazione dei beni confiscati alla malavita, assistenza alle imprese nei momenti di risanamento assumendo il ruolo di negoziatore per il ristabilimento dell’equilibrio finanziario. Il commercialista è garante della pubblica fede ogni qualvolta è chiamato a svolgere la funzione di revisore dei conti, presta la sua assistenza professionale a enti operanti del terzo settore, partecipa agli organi di controllo delle società a partecipazione pubblica, insomma si direbbe tutto al di fuori di un mero contabile o semplice fiscalista.

