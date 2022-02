Carrera Jeans certificata "Si Rating" di ARB SBpA

Carrera Jeans - storica azienda di blue jeans e pantaloni fondata a Verona nel 1965 - ha ottenuto la certificazione di sostenibilità integrata Si Rating di ARB SBpA a testimonianza della forte attenzione nella gestione della sostenibilità per migliorare l’impatto ambientale, sociale e di buona governance (ESG) e perseguire gli obiettivi fissati dall’ONU nella Agenda2030 (SDGs).

Creato da ARB - start up innovativa con sede a Trento, diventata società benefit per azioni nel 2021 - "Si Rating - Sustanability impact rating" è un indice basato solo su strumenti internazionalmente riconosciuti, in collaborazione ufficiale con SASB, in grado di misurare la sostenibilità dei criteri ESG e dei 17 obiettivi delle Nazioni Unite (SDGs) e, al contempo, un utile strumento strategico di analisi, di gestione e di comunicazione della sostenibilità.

Carrera - iconico brand nato negli anni 60 con quartier generale a Verona, dove ha sede il suo design center, e due principali unità produttive in Asia centrale, in Tajikistan, terra di coltivazione del cotone e della antica via della seta - deve il suo lungo successo alla capacità di abbinare tecnologie d’avanguardia alla cura artigianale del prodotto, per trasformare il cotone in prodotti confortevoli, resistenti e di comprovata lunga durata.

In particolare l’azienda - oltre ad aver già intrapreso un percorso concreto di sostenibilità in Italia, che l’ha portata, ad esempio, ad approvvigionarsi di sola energia prodotta da fonti rinnovabili, sia per il quartier generale, sia per tutti i 38 negozi presenti sul territorio - ha saputo creare in Tajikistan, una “filiera integrata di rispetto” che Carrera presidia totalmente e che fa si che la produzione, sin dalla coltivazione del cotone, raccolto a mano dalle cooperative del luogo, fino alla confezione, venga curato seguendo le più antiche tradizioni di lavorazione del cotone - e con salari considerevolmente più alti rispetto alla media del Paese.

Il risultato complessivo della certificazione "SI Rating" ottenuto da Carrera è del 57%, un ottimo punto di partenza se si considera anche che l’azienda per la gestione ambientale del prodotto, ha raggiunto un risultato del 70%, perché, oltre alla propria filiera integrata, sta concretamente gettando le basi per l’avvio di un progetto di riciclo dei propri prodotti, per rimetterli, rigenerati, sul mercato.

«La nostra filiera integrata ha alla base il rispetto ed il sostegno per il lavoro di ogni persona che compone la nostra azienda, in Italia e in Asia. Al contempo le attività di Ricerca e sviluppo sono l’anima di Carrera Jeans. - afferma Gianluca Tacchella, Amministratore Delegato di Carrera Jeans - Abbiamo costruito impianti che possano garantire il minor impatto ambientale perché crediamo in un prodotto che allo stesso tempo abbia cura dell’ambiente da cui proviene. Le evidenze che abbiamo avuto dall’adozione di Si Rating sono per noi una conferma del percorso di sostenibilità che abbiamo già da tempo intrapreso e sono per noi spunto di ulteriori miglioramenti.”

«Quello della sostenibilità è un tema strategico e imprescindibile per le aziende nel 2022, per essere competitive in un mercato che cambia e per darsi obiettivi prioritari. SI Rating è lo strumento che aiuta le aziende non solo a misurare ma ad avere indicazioni pratiche e operative di miglioramento della loro sostenibilità» conclude Ada Rosa Balzan, Fondatrice e Amministratore Delegato di ARB.