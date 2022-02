Paolo De Castro domani ospite della rassegna "Eurhope"

Prosegue la rassegna di incontri dal titolo "Eurhope" e prosegue anche l'elenco degli ospiti prestigiosi che incontrano direttamente gli studenti via Zoom.

Domani alle ore 12 sarà la volta di Paolo De Castro, eurodeputato ed esperto di sistemi agricoli e agroalimentari, che si intratterrà con due intervistatori d’eccezione come Diego Begalli, direttore del Dipartimento di Economia Aziendale dell’Università e professore di economia, e Giovanni Mantovani, Direttore Generale della Fiera di Verona.

Paolo De Castro, che a sua volta è ordinario di Economia e Politica Agraria presso l'Università degli Studi di Bologna, parlerà della sua esperienza a sostegno dell’agricoltura italiana in Europa, ma anche dei tanti temi di attualità che riguardano il Vecchio Continente.

De Castro è un europarlamentare di lunga esperienza, visto che siede per la terza volta al Parlamento europeo, continuando la sua attività come membro effettivo della Commissioni per Agricoltura e Sviluppo rurale oltreché al Commercio Internazionale, per i Bilanci e delle relazioni con gli Stati Uniti.

Alle elezioni europee del 26 maggio 2019 il collegio Nord-Est gli ha rinnovato fiducia e mette a disposizione la sua esperienza internazionale, che spazia dall'Italia all'Europa ed oltre, con gli incarichi di Membro sostituto delle delegazioni per le relazioni con i paesi del Mashreq e dell’Assemblea parlamentare dell’Unione per il Mediterraneo.

EurHope, il programma coordinato dal professor Sergio Noto del Dipartimento di Scienze Economiche, continua a febbraio con l’appuntamento del 23, quando interverrà Beda Romano, scrittore e giornalista, corrispondente da Bruxelles de “Il Sole 24 Ore”.